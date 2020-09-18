Milan'da Hakan-Ibrahimovic ortaklığı!

18 Eylül 2020 Cuma, 08:21

İtalyan ekibi Milan’da gecenin kahramanı yine milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu oldu. UEFA Avrupa Ligi 2’inci Ön Eleme Turu maçında İrlanda temsilcisi Shamrock Rovers’a konuk olan Milan sahadan 2-0’lık skorla ayrıldı ve adını bir üst tura yazdırdı.

IBRAHIMOVIC’E YİNE ASİST

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Zlatan Ibrahimovic ve 67. dakikada Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Hakan Çalhanoğlu, Ibrahimovic’in golünde asisti yapan isim oldu. Milli futbolcumuz, ilk 11’de başladığı mücadelede 83 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’na yükselen Milan, Norveç Ligi ekiplerinden Bodo Glimt ile karşılaşacak.

PANDEMİDEN SONRA COŞTU

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan geçtiğimiz sezon başı ortaya koyduğu kötü performansla hayal kırıklığı yaratmıştı. Koronavirüs salgını süreci öncesinde 26 hafta sonunda 9. sırada yer alan Milan lige verilen ara sonrasında milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun yükselen performansıyla adeta uçuşa geçti.

Zlatan İbrahimovic ile iyi bir uyum yakalayan Hakan Çalhanoğlu’nun asist ve gollerle verdiği katkı takım arkadaşlarını da ayağa kaldırdı. Geçtiğimiz yılın özellikle son döneminde büyük çıkış yakalayan Çalhanoğlu Milan formasıyla 38 maçta 11 gol, 9 asistlik katkı sağlamıştı.