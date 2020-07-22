Milan'ı coşturan Türk
Milanlı milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, maça damga vuran isimlerden biri oldu. Milan'ın iki golünde asistler Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi.
İtalya Serie A'nın 35. hafta mücadelesinde Sassuolo, sahasında Milan'ı konuk etti.
Mapei'de oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, maça damga vuran isimlerden biri oldu. Milan'ın iki golü Zlatan Ibrahimovic'iten geldi. Her iki golün de asistini Hakan Çalhanoğlu yaptı.
Bu sonuçla Milan puanını 59 yaptı ve 5. sıraya yükseldi. Sassuolo ise 48 puanla 8. sırada bulunuyor.
Milan aldığı bu galibiyetle ligde oynadığı son 9 maçta da mağlup olmadı.
Video Haberler
- Şevval Sam ve Kalben'den Pınar Gültekin tepkisi
- Ece Üner'in tepki: Cehennemdeyiz, artık duyun bizi!
- Kadıköy'de bıçaklı dehşet kamerada
- AKP eleştirisi yaptığı video sosyal medyada gündem oldu
- Kadınlar Pınar Gültekin için sokağa çıktı
- İzmir'de kadınlara polis müdahalesi
- Pınar'ı öldüren zanlının görüntüleri ortaya çıktı
- Erdoğan fırçaladı: Söylemezsek alkışlamayacaksınız!
- EHP’den Meclis önünde ücretsiz izin protestosu
- Korku dolu anlar! Bütün sahil şeridinden görüldü