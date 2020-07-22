Milan'ı coşturan Türk

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 08:12

İtalya Serie A'nın 35. hafta mücadelesinde Sassuolo, sahasında Milan'ı konuk etti.

Mapei'de oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, maça damga vuran isimlerden biri oldu. Milan'ın iki golü Zlatan Ibrahimovic'iten geldi. Her iki golün de asistini Hakan Çalhanoğlu yaptı.

Bu sonuçla Milan puanını 59 yaptı ve 5. sıraya yükseldi. Sassuolo ise 48 puanla 8. sırada bulunuyor.

Milan aldığı bu galibiyetle ligde oynadığı son 9 maçta da mağlup olmadı.