Milanlı Hakan Çalhanoğlu’nun koronavirüs testi pozitif çıktı
İtalya Serie A ekiplerinden Milan, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
İtalya Serie A ekiplerinden Milan, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
İtalya Serie A’nın 18’inci haftasında yarın deplasmanda Cagliari’ye konuk olacak Milan’da koronavirüs şoku yaşanıyor. Kırmızı-siyahlı ekipte milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ve Theo Hernandez’in testleri pozitif çıktı.
Milan kulübünden yapılan açıklamada, semptom göstermeyen iki futbolcunun hemen ev karantinasına alındığı, diğer futbolcular ve personelin durumlarının da yakından takip edildiği ifade edildi.
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