Milanlı Ibrahimovic imzalı attı!

Milan'ın 39 yaşındaki İsveçli yıldızı sözleşmesini uzattı.

cumhuriyet.com.tr
05 Nisan 2021 Pazartesi, 14:06
Milanlı Ibrahimovic imzalı attı!
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İtalya Serie A takımlarından Milan'da Zlatan Ibrahihovic sevinci yaşanıyor.

Milan'ın 39 yaşına basan İsveçli yıldızı sözleşmesini uzattı. Türk yıldız Hakan çalhanoğlu da Milan'la sözleşme uzatma noktasına geldi. Ibra, bu sezon 15 gole imza atmıştı.


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