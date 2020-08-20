Milas'ın Labranda Su’yuna teknolojik alt yapı yatırımı

20 Ağustos 2020 Perşembe, 11:26

Milas Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne bağlı Labranda Su’yun yeni ambalajları ve teknik ekipmanları dün törenle tanıtıldı. Tanıtıma Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, Labranda İşletme ve İştirakler Müdürü Aşkım Salkım Yalçınkaya ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Geçtiğimiz günlerde Labranda Su’ya, boru hatlarının yenilenmesi, su üretim makinesi kurulumu, combatik sistem pet şişirme, kompresör gibi birçok ekipmanın yenilenmesi doğrultusunda 20 milyonluk bir yatırım yapılmıştı. Daha önceki yıllarda sadece 0.5 litre, 1.5 litre, 5 litre ve 19 litrelik damacana su üreten fabrika, yapılan teknolojik yatırım ile 0.33 litre ve 1 litrelik yeni şişelerin yanında, bardak su da üretebiliyor.

Labranda Su Fabrikası’nda yeni makinaları basına tanıtan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, üretimin bu teknolojiyle birlikte deneme üretimlerinde bile üretim hacminin 6 kat arttığını vurguladı ve deneme çalışmalarının tamamlanmasından sonra çok daha fazla verim alınacağını aktardı.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Labranda’nın çok önemli bir marka olduğunu belirterek yapılan yatırımla hem üretim hacminin hem de ürün çeşitliliğinin arttığını vurguladı. Başkan Tokat açıklamasını şöyle sürdürdü:



Burada dev bir yatırım gerçekleştirdik. Labranda, kentimiz için önemli bir marka, bu markanın hak ettiği yatırımı ve teknolojiyi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan da, yatırımın Milas halkına faydalı olacağını belirterek, “Milas Belediyesi halkımızın hak ettiği bir yatırımı gerçekleştirdi. Belediyemizi bu dev yatırımdan ötürü kutluyor ve Milas halkına hayırlı olsun diyorum.