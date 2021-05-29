Milas'ta orman yangını: Çok sayıda araç gönderildi

Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'nden 4 ilk müdahale aracı, 45 arazöz, 3 dozer ve 11 su tankeri ile karadan; 6 helikopterle de havadan müdahale edildiği belirtildi.

(DHA)
29 Mayıs 2021 Cumartesi, 13:38
Milas'ta orman yangını: Çok sayıda araç gönderildi
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Milas'ın Çökertme Koyu kenarındaki ormanlık alanda, saat 11.30 sıralarında yangın başladı.


Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine bildirdi.

Orman Bölge Müdürlüğü'nden 4 ilk müdahale aracı, 45 arazöz, 3 dozer ve 11 su tankeri ile karadan; 6 helikopterle de havadan müdahale edildiği belirtildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.


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