Milas'ta orman yangını: Çok sayıda araç gönderildi

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 13:38

Milas'ın Çökertme Koyu kenarındaki ormanlık alanda, saat 11.30 sıralarında yangın başladı.





Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine bildirdi.

Orman Bölge Müdürlüğü'nden 4 ilk müdahale aracı, 45 arazöz, 3 dozer ve 11 su tankeri ile karadan; 6 helikopterle de havadan müdahale edildiği belirtildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.