Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını çıktı

13 Mayıs 2021 Perşembe, 19:03

Güvercinlik mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nün arazözleri ve yangın söndürme işçileriyle müdahale ediliyor.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor.