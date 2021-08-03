Milas'taki yangında 3'üncü gün; havadan müdahale yeniden başladı

03 Ağustos 2021 Salı, 06:38

Menteşe'nin Gazeller Mahallesi'nin Bozbayır mevkiinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden çevredekiler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangına 5 arazöz, 2 su tankeri, 2 dozer, 3 itfaiye aracı ve orman işçileri karadan müdahale etmeye başladı. Söndürme çalışmalarına vatandaşların da destek olduğu öğrenildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda başlayıp yerleşim yerlerine sıçrayan yangında, Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevler, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel mahallelerine sıçramış, Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle hızla yayılan alevler Ören Türkevleri mevkisine kadar yaklaşmıştı. Jandarma ekipleri Ören Mahallesi'nden Türkevleri mevkisinden Çökertme güzergahına görevli araçlar dışında geçişlere izin vermiyor.

Rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle yangına müdahale güçlükle yapılıyor, yoğun dumanlarda müdahaleyi zorlaştırıyor. Türkiye'nin farklı illerinden takviye gelen arazözler ile itfaiyelere ilçedeki bazı İnşaat firmalarına ait beton mikserlerince su taşınıyor. Bölge sakinleri de tankerlerle su desteği veriyor.