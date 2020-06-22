‘Millet İradesi’ni vurgulayan Amasya Genelgesi’nin 101. yılı

22 Haziran 2020 Pazartesi, 06:00

Mustafa Kemal Atatürk’ün Amasya’ya geldiği gün olan 12 Haziran ile Amasya Genelgesi’ni yayımladığı 22 Haziran tarihleri arası yaklaşık 35 yıldır Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Haftası olarak kutlanıyordu.

Koronavirüs nedeniyle ilk kez bu yıl sosyal ve kültürel etkinlikler yapılamadı. Amasya Genelgesi ile beraber ilk kez millet iradesinin dile getirildiğini vurgulayan CHP Amasya İl Başkanı Turgay Sevindi, “Dünya emperyalist devletleri krallıklarla, diktatörlüklerle idare edilirken Amasya Tamimi ‘Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır’ maddesi ile Türk milletinin kendi kararını vererek Cumhuriyet idaresi ile kendi kaderini çizebileceğinin ifadesi olan bir manifestodur. Hem de öyle bir manifestodur ki, emperyalizme, işgale karşı verilen savaş sonrası elde edilen idealler, demokrasi anlayışı, özgürlük anlayışı tüm milletlere ışık tutmuştur” dedi.

‘OYUNA GELMEYECEĞİZ’

Sevindi, şunları kaydetti: “Amasya Genelgesi’nin özüne, ruhuna karşı darbecilerin, cemaatlerin, tarikatların, emperyalistlerin, teslimiyetçilerin, işbirlikçilerin, cumhuriyetimizin ilkelerine milliyetçiliğe, devrimciliğe, halkçılığa, laikliğe ihanet edenlerin oyununa gelmeyeceğiz. Demokrasinin denetim mekanizması olan yasama, yürütme ve yargının siyasallaşmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin vasıfsızlaştırılmasına, yetkilerinin kişi ve kuruluşlara devredilmesine, milletin kendi kaderini kendisinin seçmesinin ve kendi kendini yönetme hakkının elinden alınarak bir kişiye, bir makama verilmesine müsaade etmeyeceğiz. Laik, demokratik, sosyal, hukuk devletimizi, özgürlükçü, parlamenter cumhuriyetimizi kurucu irade Mustafa Kemal Atatürk’ten aldığımız yetki ile sonuna kadar koruyup, çocuklarımıza en değerli miras olarak bırakacağız.”

DÜNYAYA VERİLEN EN GÜÇLÜ MESAJ

Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Songül Keçeci Kurt, Amasya Genelgesi ile dünyaya güçlü bir mesaj verildiğini belirtti. Kurt,“Amasya Tamimi, tarihimizde çok önemli bir yere sahip. Özellikle Kurtuluş Savaşı’nın amacının, gerekçesinin, yönteminin belirlenmesi, sonrasında izlenecek yol haritasının çıkarılması adına öneme sahip” dedi.

Genelgede, milletin artık kendi kaderini belirleyeceğinin vurgulandığını anlatan Kurt, şunları söyledi: “ Artık İstanbul’daki hükümetin görevini yapamadığı, milletin kaderinde rol alamayacağı herkes tarafından anlaşılıyor. Bu genelge vasıtasıyla hem milli kuvvetleri etkin hale getirmek hem de milletin iradesini güçlü kılmak adına çok önemli kararlar alınıyor. Bir diğer önemli nokta da padişahın üzerine düşen görevlerini yerine getiremediğini ilan etmek.”