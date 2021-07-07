Millet İttifakı, Kargı belediye başkanına suç duyurusunda bulundu

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 23:07

Millet İttifakı birleşenlerinden Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti Kargı belediye başkanı Zeki Şen hakkında suç duyurusunda bulundular.

Cumhuriyet Halk Partisi Kargı İlçe başkanı Hakan Çelik ile İYİ Parti Kargı İlçe başkanı Numan Moral, Kargı’da bir arsanın fiyatını üç kat düşük gösterdiği gerekçesiyle görevine kötüye kullanmaktan Belediye Başkanı Zeki Şen hakkında Kargı Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Bugün Kargı’da Cumhuriyet Halk Partisi Kargı İlçe başkanı Hakan Çelik ve İYİ Parti Kargı İlçe başkanı Numan Moral’le birlikte konu hakkında açıklamada bulunan, Çorum İYİ Parti İl başkanı Bekir Özsaçmacı, Başkan Şen’in ilçede bulunan bir arsanın değerini üç kat düşük göstererek devleti ve belediye’yi zarara uğrattığını iddia ederek konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını aktardı.

2017 yılı itibariyle Bahçelievler Mahallesi Gıcır Sokakta arsa emlak değerinin başkan Zeki Şen’in bildirdiği değerin üç katı olduğunu öne süren Bekir Özsaçmacı, “Belediye Başkanı Zeki Şen’in arsa emlak değerini belirleme bildirme gibi bir görevi ve yetkisi bulunmadığı halde belediye emlak servisini aradan çıkararak bizzat kendisi bildirmek, bunu yaparken de arsanın değerinin belirlenmiş değerin üçte biri gibi düşük bir değer üzerinden bildirmek suretiyle hem devleti, hem de kargı Belediyesi’ni doğrudan zarara uğratmıştır. Çünkü belediye tarafından bildirilen bu değer üzerinden tapu harcı alınacak ve alınan harçtan devlet ve belediye payını alacaktır.

Şüpheli 07.07.2021 tarih ve 5240811/778 sayılı yazıyı yazdırıp imzalamak suretiyle görevini kötüye kullanmıştır” dedi.

Bekir Özsaçmacı, bu suç duyurusunu Millet İttifakı adına yaptıklarını da sözlerine ekledi.