Millet İttifakı'nın Ankara İl Başkanları bir araya geldi
Millet İttifakı’nı oluşturan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin Ankara il başkanları, CHP’nin ev sahipliğinde bir araya geldi.
CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt ve Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Selami Genel, CHP’nin ev sahipliğinde buluşarak güncem siyasi gelişmeleri değerlendirdi.
Edinilen bilgiye göre; görüşmede, Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin il başkanları, katıldığı televizyon programı sonrası saldırıya uğrayan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu için İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk’e geçmiş olsun dileklerini iletti.
İstişare toplantısında; kaotik bir durum yaratmak ve bundan beslenmek amaçlı benzer tacizlerin Türkiye’nin her yerinde olabileceği, tüm siyasi parti örgütlerinin bu konuda daha hassas olması gerektiği vurgulandı. Plansız göç dalgasının yarattığı sorunlara da değinildi. Bu kapsamda Ankara Altındağ’da Suriyelilerle Türkler arasında yaşanan olaylar değerlendirildi. Göçmen nüfusundaki artışın, ilerleyen süreçte büyük sorunlar yaratabileceğine dikkat çekildi.
Video Haberler
- Canlı yayın gafı sosyal medyada gündem oldu
- İETT otobüsünde şoke eden manzara
- İstanbul’da bıçaklı kavganın görüntüleri kamerada
- Habertürk'e Taliban müdahalesi: Elinde M16 var
- Erdoğan harçlık dağıttı
- İlk defa canlı olarak görüntülendi
- İstanbul'da evde yılan paniği
- 'Daire 16 Özay' Türkiye'nin gündeminde
- CHP'li isimden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Taliban'dan Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahale
En Çok Okunan Haberler
- Deniz Akkaya cezaevine girdi
- 15 yaşındaki Elif'ten haber var
- İşte Erdoğan'ın 'koltuğunu kaybetmemek' için planı
- 7 yıldızlı otel Gökçeklerin mi?
- İkinci el araba fiyatı ne zaman düşecek?
- İBB'den 'Hamidiye Su' açıklaması
- Memur ve memur emeklisi zam oranı açıklandı
- Generallere ‘Cumhurbaşkanı affı’ tartışılıyor
- Fahrettin Koca'dan Gökbakar'a 'aşı' yanıtı
- Polise hakaret etmişti, TBMM'deki konuşması gündem oldu