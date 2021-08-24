Millet İttifakı'nın Ankara İl Başkanları bir araya geldi

24 Ağustos 2021 Salı, 13:04

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt ve Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Selami Genel, CHP’nin ev sahipliğinde buluşarak güncem siyasi gelişmeleri değerlendirdi.

Edinilen bilgiye göre; görüşmede, Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin il başkanları, katıldığı televizyon programı sonrası saldırıya uğrayan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu için İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk’e geçmiş olsun dileklerini iletti.

İstişare toplantısında; kaotik bir durum yaratmak ve bundan beslenmek amaçlı benzer tacizlerin Türkiye’nin her yerinde olabileceği, tüm siyasi parti örgütlerinin bu konuda daha hassas olması gerektiği vurgulandı. Plansız göç dalgasının yarattığı sorunlara da değinildi. Bu kapsamda Ankara Altındağ’da Suriyelilerle Türkler arasında yaşanan olaylar değerlendirildi. Göçmen nüfusundaki artışın, ilerleyen süreçte büyük sorunlar yaratabileceğine dikkat çekildi.