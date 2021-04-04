Özkiraz son anketi açıkladı: ‘Millet’in oyu ‘Cumhur’u geçti
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, yaptıkları son anketi açıkladı.
Avrasya Araştırma’nın yaptığı son ankete göre, Millet İttifakı’nın iki ayağını oluşturan CHP ve İYİ Parti’nin oyları, Cumhur İttifakı’nı oluşturan AKP ve MHP’nin oylarını geride bıraktı. Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz’ın paylaştığı araştırmaya göre, kararsızlar dağıtıldığında AKP’nin oyları yüzde 33.2, MHP’nin oyları yüzde 6.9; CHP yüzde 26.8, İYİ Parti ise yüzde 13.8 bandında yer aldı. Bu sonuçların ardından Cumhur İttifakı’nın toplam oy oranı 40.1, Millet İttifakı’nın oy oranı 40.6 oldu. Ankette, “Recep Tayyip Erdoğan tekrar cumhurbaşkanı adayı olursa oy verir misiniz?” sorusuna katılımcıların, yüzde 48,2’si “kesinlikle oy vermeyeceğim” yanıtı verdi. Katılımcıların yüzde 83,2’i Türkiye’de ekonomik kriz yaşandığı yönünde görüş bildirdi.
YAVAŞ FARK ATTI
Öte yandan katılımcılara yöneltilen, “Cumhurbaşkanlığı seçimine sadece Mansur Yavaş ile Recep Tayyip Erdoğan katılırsa sizce hangisi kazanır?” sorusuna yüzde 41,1’i “Mansur Yavaş”, yüzde 29’u ise “Erdoğan” yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili de “Kendinizi hangisine daha yakın hissediyorsunuz?” diye soruldu. Katılımcıların yüzde 44,1’i Akşener’i tercih ederken, yüzde 39,5’i Erdoğan’ı tercih etti. l İç Politika
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