Milletvekillerine 'sesinizi düşürün' uygulaması

TBMM Başkanlığı, milletvekili odalarındaki makam telefonlarına yeni bir uygulama yükledi. Ses düzeyini ölçen uygulama, “yüksek ses” tespit ettiğinde milletvekillerine uyarı veriyor.

cumhuriyet.com.tr
09 Haziran 2020 Salı, 21:44
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TBMM Başkanlığı tarafından alınan karar sonrası 600 milletvekilinin makam odasındaki telefonlarına yeni bir uygulama yüklendi. Uygulama, ses düzeyini ölçülüyor ve ses düzeyi yüksek olduğunda uyarı veriyor. Makam telefonlarında ses yüksekliği anında, “Bu biraz gürültülü! Sesinizi düşürmeyi düşünün” anlamına gelen “That's a bit loud! Consider lowering your voice” uyarısı çıkıyor.


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