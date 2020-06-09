Milletvekillerine 'sesinizi düşürün' uygulaması
TBMM Başkanlığı, milletvekili odalarındaki makam telefonlarına yeni bir uygulama yükledi. Ses düzeyini ölçen uygulama, “yüksek ses” tespit ettiğinde milletvekillerine uyarı veriyor.
TBMM Başkanlığı tarafından alınan karar sonrası 600 milletvekilinin makam odasındaki telefonlarına yeni bir uygulama yüklendi. Uygulama, ses düzeyini ölçülüyor ve ses düzeyi yüksek olduğunda uyarı veriyor. Makam telefonlarında ses yüksekliği anında, “Bu biraz gürültülü! Sesinizi düşürmeyi düşünün” anlamına gelen “That's a bit loud! Consider lowering your voice” uyarısı çıkıyor.
Video Haberler
- Eşeğe gözaltı sosyal medyanın gündemine oturdu
- CHP grup toplantısında dikkat çeken görüntü
- Bir anda ortaya çıktılar! Hemen kayda başladılar
- Motosiklet üzerindeki yılanı omzuna alıp, poz verdi
- Beğendiği tişörtü üzerine giyip para vermeden uzaklaştı
- Önce yardım ettiler sonra dehşeti yaşattılar
- Birbirlerinden ayrılan siyam ikizlerinden ilk görüntü
- İstanbul’da dikkat çeken görüntü: Tekne viyadüğe takıldı
- Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu
- Karpuzda o devir artık sona erdi