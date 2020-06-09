Milletvekillerine 'sesinizi düşürün' uygulaması

09 Haziran 2020 Salı, 21:44

TBMM Başkanlığı tarafından alınan karar sonrası 600 milletvekilinin makam odasındaki telefonlarına yeni bir uygulama yüklendi. Uygulama, ses düzeyini ölçülüyor ve ses düzeyi yüksek olduğunda uyarı veriyor. Makam telefonlarında ses yüksekliği anında, “Bu biraz gürültülü! Sesinizi düşürmeyi düşünün” anlamına gelen “That's a bit loud! Consider lowering your voice” uyarısı çıkıyor.