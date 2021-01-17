Milli atlet Ayşe Tekdal’dan tarihi rekor
İstanbul’da Salon Olimpik Deneme yarışları ile birlikte yapılan Türkiye Salon Yürüyüş Şampiyonası’nda milli atlet Ayşe Tekdal, U23 ve büyükler Türkiye rekorunu kırarak şampiyon oldu.
İstanbul’da Salon Olimpik Deneme yarışları ile birlikte yapılan Türkiye Salon Yürüyüş Şampiyonası’nda milli atlet Ayşe Tekdal, U23 ve büyükler Türkiye rekorunu kırarak şampiyon oldu.
Avrupa U23 şampiyonu milli yürüyüşçü Ayşe Tekdal, İstanbul’daki Spor Toto Türkiye Salon Yürüyüş Şampiyonası’nda zirveye çıkarken, Türkiye rekorlarını yeniledi. Tekdal yarışı 21:00.97’lik derecesiyle eski rekortmen Meryem Bekmez’in önünde kazanırken, Türkiye rekorunu 5 saniyeden fazla geliştirdi. Bekmez’e ait 2018’den kalma eski rekor 21:54.25’ti. Yarışta ayrıca Nergiş Adaş’a ait U23 rekoru da yenilenmiş oldu.
Olimpiyat kota sıralamasında 41’inci sırada bulunan Ayşe Tekdal, Tokyo vizesini kesinleştirmek için girdiği sezonda ilk yarışında elde ettiği bu dereceyle önemli bir motivasyon elde etti.
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