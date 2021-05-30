Milli atletlerden Romanya'da 4 birincilik

30 Mayıs 2021 Pazar, 07:50

Milli atletler, Craiova’da erkekler 100 metre mücadelesini Jak Ali Harvey 10.33 ile kazanırken, Tuğba Danışmaz da kadınlar üç adım atlamada 13.70 ile ilk sırayı aldı. Erkekler 400 metrede ise Kubilay Ençu 47.40 ile birinci, Oğuzhan Kaya 47.50 ile ikinci, Akın Özyürek de 47.52 ile üçüncü oldu. Erkekler 100 metrenin seçmesinde ise Emre Zafer Barnes 10.38, Oğuz Uyar 10.54, Ertan Özkan 10.57, Umut Uysal da 10.80 koştu.

Balkan Bayrak Kupası yarışmalarında ise 4×100 metrede Romanya 39.69 ile birinci olurken, Ertan Özkan, Oğuz Uyar, Umut Uysal ve Jak Ali Harvey’den oluşan Türkiye dörtlüsü 39.71 ile ikinci sırayı aldı. 4×400 karışık bayrakta ise Sinan Ören, Büşra Yıldırım, Elif Polat ve İlyas Çanakçı’yla yarışan milliler, 3:21.53 ile Romanya ve Bulgaristan’ın önünde şampiyonluğu kazandı.

Craiova’daki yarışmaların son gününde 4×400 erkeklerde milli takım piste çıkacak.