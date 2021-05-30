Milli atletlerden Romanya'da 4 birincilik
Romanya’nın Craiova kentindeki Uluslararası Atletizm Yarışması ve Balkan Bayrak Kupası’nda ay-yıldızlı sporcular, ilk günde 4 birincilik aldı.
Milli atletler, Craiova’da erkekler 100 metre mücadelesini Jak Ali Harvey 10.33 ile kazanırken, Tuğba Danışmaz da kadınlar üç adım atlamada 13.70 ile ilk sırayı aldı. Erkekler 400 metrede ise Kubilay Ençu 47.40 ile birinci, Oğuzhan Kaya 47.50 ile ikinci, Akın Özyürek de 47.52 ile üçüncü oldu. Erkekler 100 metrenin seçmesinde ise Emre Zafer Barnes 10.38, Oğuz Uyar 10.54, Ertan Özkan 10.57, Umut Uysal da 10.80 koştu.
Balkan Bayrak Kupası yarışmalarında ise 4×100 metrede Romanya 39.69 ile birinci olurken, Ertan Özkan, Oğuz Uyar, Umut Uysal ve Jak Ali Harvey’den oluşan Türkiye dörtlüsü 39.71 ile ikinci sırayı aldı. 4×400 karışık bayrakta ise Sinan Ören, Büşra Yıldırım, Elif Polat ve İlyas Çanakçı’yla yarışan milliler, 3:21.53 ile Romanya ve Bulgaristan’ın önünde şampiyonluğu kazandı.
Craiova’daki yarışmaların son gününde 4×400 erkeklerde milli takım piste çıkacak.
Video Haberler
- Pendik'te velayet saldırısı: Yol kesip dehşet saçtılar
- Genç kıza taciz iddiası! Yakalayıp yumrukladılar
- Yolcu uçağında yarasa paniği
- Karnından çıkanları 3 sağlık personeli 1 saatte saydı
- Şerife teyzenin kaybolan köpeğiyle buluşma anı
- Ağaçtan düşen yavru kargaya şefkat eli
- Adrasan'da görüntülendi... Zehirli ve çok tehlikeli
- Kılıçdaroğlu'ndan açılışta gönderme
- Nesli tükenme tehlikesi altında
- Yolda gördüğü yılanı ezmemek için uzun süre dil döktü
En Çok Okunan Haberler
- 'Temizlik Benim İşim'de korkutan kaza
- Atatürk'e lanet okundu, Erdoğan dinledi!
- Feci kazada ünlü oyuncu ölümden döndü
- Peker 8. videoda iddialarına devam etti
- Peker'in videoları için çarpıcı yorum
- Cem Gürdeniz, Marmara Denizi için çağrıda bulundu
- Dikkat! Karantina süreleri değişti
- Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'ya sert sözler
- '8. video' paylaşımı: İnşallah değecek şeylerdir!
- Sinovac aşısının sonuçları açıklandı