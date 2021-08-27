Milli basketbolcu Barış Ermiş, profesyonel kariyerini sonlandırdı
Milli basketbolcu Barış Ermiş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada profesyonel kariyerini sonlandırdığını belirtti.
Türkiye'de birçok kulüpte forma giyen milli basketbolcu Barış Ermiş, profesyonel kariyerini sonlandırdı.
Tecrübeli basketbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, profesyonel kariyerine nokta koyduğunu bildirdi.
Kariyerinde Anadolu Efes, Beşiktaş, Türk Telekom, Pınar Karşıyaka, Banvit, Fenerbahçe, Türk Telekom, Gaziantep Basketbol, TOFAŞ ve Galatasaray'da oynayan Barış Ermiş, uzun yıllar milli takımın da formasını giydi.
Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Barış Ermiş için yayımlanan mesajda, "Toplamda 136 kez milli formamızı giyen sporcumuz Barış Ermiş'e Türk basketboluna verdiği katkılar için teşekkür eder, aktif sporculuk kariyeri sonrası yeni hayatında kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
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