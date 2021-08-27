Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki fikstürü açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda Sporting, Borussia Dortmund ve Ajax takımlarıyla eşleşen Beşiktaş'ın, maç takvimi belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
27 Ağustos 2021 Cuma, 23:15
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki fikstürü açıklandı
Abone Ol google-news

 Dün akşam saat 19.00'da İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen kura çekimiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar ve eşleşmeler belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek Türk temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu'nda Sporting, Borussia Dortmund ve Ajax takımlarıyla eşleşti. 

Siyah-beyazlıların Devler Ligi'nde oynayacağı maçların tarihleri açıklandı.

İşte fikstür:

15 Eylül | Beşiktaş-Dortmund -  19.45

28 Eylül | Ajax-Beşiktaş - 19.45

19 Ekim | Beşiktaş-Sporting - 19.45

3 Kasım | Sporting-Beşiktaş - 23.00

24 Kasım | Beşiktaş-Ajax - 20.45

7 Aralık | Dortmund-Beşiktaş - 23.00


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler