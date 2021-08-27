Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki fikstürü açıklandı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda Sporting, Borussia Dortmund ve Ajax takımlarıyla eşleşen Beşiktaş'ın, maç takvimi belli oldu.
Dün akşam saat 19.00'da İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen kura çekimiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar ve eşleşmeler belli oldu.
Şampiyonlar Ligi'ndeki tek Türk temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu'nda Sporting, Borussia Dortmund ve Ajax takımlarıyla eşleşti.
Siyah-beyazlıların Devler Ligi'nde oynayacağı maçların tarihleri açıklandı.
İşte fikstür:
15 Eylül | Beşiktaş-Dortmund - 19.45
28 Eylül | Ajax-Beşiktaş - 19.45
19 Ekim | Beşiktaş-Sporting - 19.45
3 Kasım | Sporting-Beşiktaş - 23.00
24 Kasım | Beşiktaş-Ajax - 20.45
7 Aralık | Dortmund-Beşiktaş - 23.00
@ChampionsLeague Fikstürümüz— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 27, 2021
Dortmund - 15 Eylül Çarşamba - 19.45
Ajax - 28 Eylül Salı - 19.45
Sporting CP - 19 Ekim Salı - 19.45
Sporting CP - 3 Kasım Çarşamba - 23.00
Ajax - 24 Kasım Çarşamba - 20.45
Dortmund - 7 Aralık Salı - 23.00 pic.twitter.com/4L2e0rnPFT
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