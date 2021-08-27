PFDK, Fenerbahçe'ye para cezası verdiğini açıkladı
PFDK, Fenerbahçe'ye sportmenliğe aykırı davranışlarından dolayı para cezası verdiğini açıkladı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'ye sosyal medya üzerinden sportmenliğe aykırı davranışlarından dolayı 100 bin Tl para cezası verdiğini açıkladı. Ayrıca, Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'ye 45 bin Tl, Alper Pirşen'e ise 30 bin Tl para cezası verildiğini açıkladı.
PFDK'dan yapılan açıklama şöyle:
"Fenerbahçe A.Ş.'nin kulüp resmi sosyal medya hesabından sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 100.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Fenerbahçe A.Ş idarecisi Selahattin Baki'nin, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı olay tarihinde yürürlükte ve lehe olan FDT'nin 38. Maddesi uyarınca 45.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Fenerbahçe A.Ş. idarecisi Alper Pirşen'in, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı olay tarihinde yürürlükte ve lehe olan FDT'nin 38. Maddesi uyarınca 30.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Karar verilmiştir.
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