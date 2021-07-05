Milli basketçi Cedi, tepkiler nedeniyle sosyal medya hesaplarını kapattı!
Yunanistan yenilgisiyle kaçan olimpiyat şansı üzerine Cedi Osman Twitter ve Instagram hesaplarını kapattı
Basketbolda Yunanistan yenilgisinin yanıkları sürüyor.
Yarı finaldeki rakibimiz Yunanistan Kostas Sloukas ve Nick Calathes dışında hiçbir yıldız oyuncusunun bulunmadığı kadroyla A Milli Takımımızı devirince sosyal medyada tepki oluştu. Başta Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz gibi NBA’den gelen yıldızlarımıza rağmen alınan bu farklı yenilgi sert eleştirilere yol açtı.
Tepkiler üzerine Cedi Osman da Twitter ve Instagram hesaplarını kapattı. NBA’deki lejyonerimizin gelen tepkiler üzerine bu davranışa başvurduğu tahmin ediliyor. Cleveland Cavaliers forması giyen yıldız oyuncu Yunanistan maçını sadece 4 sayı ile tamamlayarak büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.
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