Slovenya Basketbol Milli Takımı, tarihinde ilk kez olimpiyatlara katılacak

Litvanya'yı 96-85 mağlup eden Slovenya, tarihinde ilk kez olimpiyat oyunlarına katılmaya hak kazandı.

AA
04 Temmuz 2021 Pazar, 22:14
Slovenya Basketbol Milli Takımı, tarihinde ilk kez olimpiyatlara katılacak
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Elemelerin Kaunas ayağındaki final maçında Litvanya ile Slovenya, Zalgiris Arena'da karşı karşıya geldi.

Slovenya'nın ilk çeyreğini 28-24 önde kapattığı mücadelenin ilk yarısı, 52-52 tamamlandı.

Üçüncü çeyreği 80-69 üstün geçen Slovenya, rakibini 96-85 yenerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları biletini aldı.

Slovenya'da 31 sayı, 13 asist ve 11 ribauntla oynayan Luka Doncic, maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.


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