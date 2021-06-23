Milli boksçular, Özbekistan'da 7'si altın 11 madalya kazandı
Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen organizasyonda miller, 7 altın ve 4 gümüş madalya kazandı.
Turnuvada madalya alan milli sporcular ise şöyle:
Altın madalya: Erivan Barut (48 kilo low kick), Ali Erdoğmuş (+91 kilo K1 style), Altuğ Demir (71 kilo full contact), Zekiye Zelal Şengür (56 kilo K1 style), Fatma Nursev Akaltun (+70 kilo kick light), Okan Yamandağ (75 kilo full contact), Emrah Yaşar (81 kilo full contact).
Gümüş madalya: Seyit Battal Ay (60 kilo full contact), İdris Şimşek (91 kilo K1 style), Cengiz Lale (60 kilo K1 style), Berke Çağan Çakmak (94 kilo light contact).
Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Salim Kayıcı, elde edilen başarılı sonuçtan dolayı milli takımı tebrik etti.
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