CHP'li Sındır: “Milli değerlerimizle oynamaktan vazgeçin, altında kalırsınız”

29 Ekim 2020 Perşembe, 10:02

29 Ekim Cumhuriyet Bayramını yazılı açıklama ile kutlayan Sındır, “29, Ekim egemenliğin saraydan alınıp millete verildiği ve tarihin yeniden kaleme alındığı gündür. 29 Ekim feodal devletten ulus devlete, teokratik devletten laik ve bağımsız bir Cumhuriyete geçişin günüdür. 29 Ekim, saray ve saray çevresi tarafından dışlanan Anadolu’nun kadim milletinin ‘devletin asıl sahibi’ benim diye haykırdığı gündür.

29 Ekim kıt imkanlarla sayısız devrimler gerçekleştirerek coğrafyasına ve mazlum milletlere ışık tutan bir ulusun yeniden doğduğu gündür. 29 Ekim, kanla, gözyaşıyla sınırlarını çizen bir ulusun; acıyla, dertle yoğrulan bir milletin; özgür ve çağdaş bir toplum olmak için ileriye doğru attığı en büyük adımdır. 29 Ekim, aydınlanma seferberliğidir, demokrasidir, hukuk devletidir, kadın erkek eşitliğidir. 29 Ekim, geçmişi anlama ve geleceğe bilimin ışığında yön vermektir” dedi.

“ALTINDA KALIRSINIZ!”

Her yıl olduğu gibi bu yılda Cumhuriyet Bayramını onurla, gururla ve coşkuyla kutlayacaklarını dile getiren Sındır, “yıllardır türlü bahane ve yalanlarla Milli Bayramlarımızı kutlamamızı engellemeye çalıştınız, Cumhuriyet Resepsiyonunu Milli Mücadelenin Başkenti Ankara’dan İstanbul’a taşıdınız. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk heykellerine yapılan saldırılara sessiz kaldınız, kurtuluş savaşını, milli bayramlarımızı unutturmak ve itibarsızlaştırmak istediniz. Ne yaptıysanız olmadı başaramadınız, başaramayacaksınız. Milli değerlerimizle ve devlet teamüllerimizle oynamaktan vazgeçin, altında kalırsınız.

Ülkemizi uluslararası düzeyde yalnızlaştıran, itibarımızı düşüren bu siyasal iktidarın Cumhuriyetimizin kazanımlarını yok etmesine asil milletimiz izin vermeyecektir. Sosyal mesafeden ve pandemi kurallarından ödün vermeden her yıl olduğu gibi yine Cumhuriyet Bayramımızı coşkuyla ve heyecanla kutlayacağız” dedi.

“YAŞASIN CUMHURİYET”

Cumhuriyetin sonsuza kadar yaşayacağını ifade ederek sözlerini sonlandıran Sındır, şöyle konuştu: “Özgürlüğünden, bağımsızlığından bir asırdır ödün vermeyen; fikri, vicdanı ve irfanı hür yurttaşlarımızın ellerinde yükselen Cumhuriyetimiz sonsuza kadar yaşayacaktır.

Bu vatanı bize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize minnettarız. 97. yılında aynı 1923 yılında ilan edildiği coşku ve heyecanı yine yaşayacağız. Yaşasın Cumhuriyet.”