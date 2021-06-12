Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'telafi eğitimi' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okullarda yapılacak telafi eğitimi hakkında bilgi verdi. Selçuk, açıklamayı Twitter üzerinden yaptı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk telafi eğitim programına ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Selçuk, "Destekleme programı için 1-8. sınıf öğrencilerimize çalışma kitapları, 1-4. sınıf öğrencilerimize tamamlayıcı çalışma yaprakları hazırladık. Bu yıl da ilkokul öğrencilerimizi "Arkadaş" kitaplarıyla buluşturacağız; merak etmesinler ödev değil" ifadelerini kullandı.
Ziya Selçuk'un sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde:
Karnelerinizi 18 Haziran'dan itibaren e-Okul'dan, 2 Temmuz'dan itibaren ise okullarınızdan basılı olarak alabilirsiniz. Bu yıl "telafi" kapsamında 31 Ağustos'a kadar okullarımız açık olacak. Bekliyoruz...
Destekleme programı için 1-8. sınıf öğrencilerimize çalışma kitapları, 1-4. sınıf öğrencilerimize tamamlayıcı çalışma yaprakları hazırladık. Bu yıl da ilkokul öğrencilerimizi "Arkadaş" kitaplarıyla buluşturacağız; merak etmesinler ödev değil.
Öğrencilerimiz, yaz boyu Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık, İçişleri Bakanlıklarımız ile belediyelerin tesislerinden ücretsiz yararlanabilecek. Neyin, nerede, ne zaman olduğunu http://telafidebendevarim.meb.gov.tr 'den paylaşacağız.
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