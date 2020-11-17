Milli Eğitim Bakanlığı'ndan uzaktan eğitim ile ilgili açıklama: Tarih verildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin, 31 Aralık 2020'ye kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğini bildirdi.

AA
17 Kasım 2020 Salı, 21:01
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan uzaktan eğitim ile ilgili açıklama: Tarih verildi
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ara tatilde olan okullardaki eğitim öğretim faaliyetlerinin yıl sonuna kadar online olarak sürdürüleceğini açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuya ilişkin bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmede, "Resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir. Uzaktan eğitim sürecine ilişkin detaylı bilgilendirme ayrıca yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler