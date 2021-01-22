Milli futbolcu Ahmed Hollanda'ya transfer oldu
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Schalke 04, milli futbolcu Ahmed Kutucu'yu Hollanda'nın Heracles Almelo takımına kiraladı.
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Schalke 04, milli futbolcu Ahmed Kutucu'yu Hollanda'nın Heracles Almelo takımına kiraladı.
Alman kulübünden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki forvet oyuncusunun sezon sonuna kadar Heracles Almelo forması giyeceği belirtildi.
Schalke 04 ile 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Ahmed Kutucu, bu sezon 10 maçta süre aldı ve 1 gol kaydetti.
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