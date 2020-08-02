Milli futbolcu Zeki'ye İngiliz kancası
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Mehmet Zeki Çelik, Premier Lig takımlarının radarına girdi. Lille forması ile 2 sezonda 71 maça çıkan milli futbolcunun ismi Premier Lig ekipleri; Everton, Leicester City ve Tottenham Hotspur ile anılıyor.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Mehmet Zeki Çelik, Premier Lig takımlarının radarına girdi. Lille forması ile 2 sezonda 71 maça çıkan milli futbolcunun ismi Premier Lig ekipleri; Everton, Leicester City ve Tottenham Hotspur ile anılıyor.
Fransa Ligi ve Milli takımda gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken Zeki Çelik için en ciddi alternatif şu anda Tottenham Hotspur. Mourinho ve ekibinin daha önce takip ettirdiği Zeki Çelik’i beğendiği ve kadrosuna katmak istediği biliniyor.
Tottenham’ın yanı sıra Milli futbolcular Çağlar Söyüncü’nün formasını giydiği Leicester City ve Cenk Tosun’un takımı Everton da Zeki Çelik için nabız yokluyor. Bu iki takımdan birinin 23 yaşındaki sağ bek oyuncusunu kadrosuna katması halinde Zeki, milli takımda da beraber forma giydiği Cağlar Söyüncü ya da Cenk Tosun ile takım arkadaşı olabilir.
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