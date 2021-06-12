Milli güreşçi Buse Tosun’dan gümüş madalya

12 Haziran 2021 Cumartesi, 07:00

Polonya'da düzenlenen Ranking Series niteliğindeki Poland Open Uluslararası Güreş Turnuvası'nda kadınlarda Buse Tosun gümüş madalya kazandı.

72 kg'da Buse Tosun, beş güreşçinin olduğu sıklette Nordic sisteminde Rus Zakharchenko'yu 4-0, Kazak Zhamila Bakbergenova'yı 5-1, Romen rakibi sakatlığı nedeniyle maça çıkmadığı için hükmen yendi. Avrupa Şampiyonu Ukraynalı Alla Belinska'ya son anlarda 5-4 yenildi ve turnuvada ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

59 kg Elif Yanık, Kazakistanlı ve Kırgız rakibini tuşla yendi. Yarı finalde Ukraynalı Livoska'ya 6-6'dan kaybetti. Üçüncülük maçında da grupta yendiği Kazak Diana'ya yenilince dördüncü oldu. 55 kg Esra Pul, Polonyalı rakibini yenip Ukraynalı rakibine yenilip turnuvada beşinci olurken, repesajda güreşen 57 kg Eda Tekin, Polonyalı rakibine, 68 kg Nesrin Başise Rus rakibi Khanum Velieva'ya yenildi.

Turnuvada yarın ve pazar günü grekoromen stilde müsabakalar yapılacak.



