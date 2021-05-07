Milli güreşçi Yasemin Adar, Tokyo Olimpiyatları’nda

Tokyo 2020 Olimpiyatları Dünya Elemelerinde kadınlar 76 kiloda ülkemizi temsil eden Yasemin Adar, Avusturyalı rakibi Martina Kuenz’ü yenerek olimpiyatlara katılma hakkı kazandı.

cumhuriyet.com.tr
07 Mayıs 2021 Cuma, 21:40
Milli güreşçi Yasemin Adar, Tokyo Olimpiyatları’nda
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Milli güreşçimiz Yasemin Adar, Sofya’da düzenlenen elemelerde Avusturyalı rakibi Martina Kuenz’ü yenerek 23 Temmuz- 8 Ağustos arasında düzenlenecek olan 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

Yasemin Adar, 2013 Akdeniz Oyunları'nda 72 kg kategorisinde altın madalya, 2016'da Riga'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ve Paris'teki 2017 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Türkiye’ye bu dalda altın madalya getiren ilk kadın sporcu olmayı başarmıştır.


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