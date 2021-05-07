Milli güreşçi Yasemin Adar, Tokyo Olimpiyatları’nda
Tokyo 2020 Olimpiyatları Dünya Elemelerinde kadınlar 76 kiloda ülkemizi temsil eden Yasemin Adar, Avusturyalı rakibi Martina Kuenz’ü yenerek olimpiyatlara katılma hakkı kazandı.
Milli güreşçimiz Yasemin Adar, Sofya’da düzenlenen elemelerde Avusturyalı rakibi Martina Kuenz’ü yenerek 23 Temmuz- 8 Ağustos arasında düzenlenecek olan 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.
Yasemin Adar, 2013 Akdeniz Oyunları'nda 72 kg kategorisinde altın madalya, 2016'da Riga'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ve Paris'teki 2017 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Türkiye’ye bu dalda altın madalya getiren ilk kadın sporcu olmayı başarmıştır.
Video Haberler
- Video silindi, AKP'liler partilerine ateş püskürdü
- Geyik kendini böyle sevdirdi
- Bakanlık yurttaşları evlerinden çıkmaları için zorluyor
- Bakan yardımcısının canlı yayında kediyle imtihanı
- Minibüsü 'maskesiz-mesafesiz' diskoya çevirdiler
- Video savaşları
- Gürbulak Gümrük Kapısında 12 maymun yakalandı
- Mezarlıkta kavga çıktı: O anlar kamerada
- Dikkat! Bu tuzağa sakın düşmeyin
- Polis, yabancı boksöre böyle çıkıştı!
En Çok Okunan Haberler
- İçişleri'nden 'çalışma izni görev belgesi' kararı
- Milli Eğitim'den bayram öncesi 'tatil' kararı
- Berat Albayrak ortaya çıktı
- Jandarma'dan 'Yeldana Kaharman' açıklaması
- Oylar düşmeye başladı; yandaşlar tek ses
- Partideki kritik isimler paylaşmadı
- Bakan Varank, esrarengiz ışıkların sebebini açıkladı
- Öğrenci derse gelmezse öğretmenin ücreti kesiliyor!
- CHP'den AKP'nin videosuna belgeli yanıt
- Ekrem İmamoğlu'ndan Soylu'ya yanıt