Milli güreşçiler, Polonya'dan 5 madalyayla dönüyor
Türkiye, Polonya Açık Pytlasinski Güreş Turnuvası'nda toplam 5 madalya kazandı.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, Varşova'da düzenlenen şampiyonanın son gününde milli sporcuların 3 madalya kazandığı belirtildi.
Grekoromen stilde 60 kiloda Ekrem Öztürk'ün gümüş, 72 kiloda Cengiz Arslan'ın ve 87 kiloda Metehan Başar'ın bronz madalya elde ettiği aktarıldı.
Daha önce de Murat Fırat'la altın, kadınlarda ise Buse Tosun'la gümüş madalya alan ay-yıldızlılar, turnuvayı 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.
Video Haberler
- Su kanalına düşen yavru fili başka bir fil kurtardı
- Caddebostan'da deniz salyalarına aldırmadan yüzdüler
- İstanbul'da cami muslukları böyle çalındı
- Konyaaltı Sahili’nde can pazarı!
- Kedinin mısır yediği anlar gülümsetti
- Düğün konvoyu kaza yaptı! Yaralılar var
- Şanlıurfa’da görüntülendi! Nadir görülen bir tür
- Erdoğan'a çok sert 'Nankör' yanıtı
- CHP'li isim paylaştı: İktidar Marmara Denizi'ni öldürdü
- Dalgıçlar denizden çıkardı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Memurlar korkudan 'Recep Tayyip' ismini değiştiremedi
- AKP'nin önerisine MHP'den yeşil ışık
- Atağa geçen iki parti son ankete damga vurdu
- Tartışmalı il milli eğitim müdürü Töre, görevden alındı
- Çin baskıyı artırdı, Bitcoin düştü! İşte son durum
- MHP kurmayları güne medyaya savaş açarak başladı
- 'Milangaz'a nasıl çöktüğünüzü anlatacağım’
- Avlanırken balina yutmuştu, nasıl kurtulduğunu anlattı
- Sedat Peker yakalandı mı?
- Diyanet-Sen kafası işte bu