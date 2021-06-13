Milli güreşçiler, Polonya'dan 5 madalyayla dönüyor

Türkiye, Polonya Açık Pytlasinski Güreş Turnuvası'nda toplam 5 madalya kazandı.

AA
13 Haziran 2021 Pazar, 21:24
Milli güreşçiler, Polonya'dan 5 madalyayla dönüyor
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Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, Varşova'da düzenlenen şampiyonanın son gününde milli sporcuların 3 madalya kazandığı belirtildi.

Grekoromen stilde 60 kiloda Ekrem Öztürk'ün gümüş, 72 kiloda Cengiz Arslan'ın ve 87 kiloda Metehan Başar'ın bronz madalya elde ettiği aktarıldı.

Daha önce de Murat Fırat'la altın, kadınlarda ise Buse Tosun'la gümüş madalya alan ay-yıldızlılar, turnuvayı 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.


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