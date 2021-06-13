EURO 2020'de Avusturya turnuvaya galibiyetle başladı
Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu'nun açılış maçında Avusturya ve Kuzey Makedonya karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-1'lik skorla Avusturya kazandı.
EURO 2020 C Grubu'nun ilk maçında Avusturya, Romanya'daki Arena Nationala'da Kuzey Makedonya'yı konuk etti. Karşılaşmadan Avusturya galip ayrıldı.
19.00'da başlayan ve Andreas Ekberg'in düdük çaldığı karşılaşmada Kuzey Makedonya tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer aldı.
18'inci dakikada Lainer'in golüyle Avusturya 1-0 öne geçti. 28'inci dakikada Avusturya kalecisi Bachmann'ın elinden kaçırdığı topu Pandev gole çevirmeyi başardı ve skora yeniden eşitlik geldi.
78'inci dakikada Avusturya Gregoritsch ile 2'nci golü buldu ve yeniden öne geçti. 89'uncu dakikada Arnautovic skoru 3-1'e getirerek takımını rahatlatan golü attı. Karşılaşma bu skorla sona erdi.
Kuzey Makedonya, C Grubu'nda ikinci maçında 17 Haziran'da 16.00'da Ukrayna'ya konuk olacak. Avusturya ise aynı gün 22.00'da Hollanda karşısına çıkacak.
Video Haberler
- Su kanalına düşen yavru fili başka bir fil kurtardı
- Caddebostan'da deniz salyalarına aldırmadan yüzdüler
- İstanbul'da cami muslukları böyle çalındı
- Konyaaltı Sahili’nde can pazarı!
- Kedinin mısır yediği anlar gülümsetti
- Düğün konvoyu kaza yaptı! Yaralılar var
- Şanlıurfa’da görüntülendi! Nadir görülen bir tür
- Erdoğan'a çok sert 'Nankör' yanıtı
- CHP'li isim paylaştı: İktidar Marmara Denizi'ni öldürdü
- Dalgıçlar denizden çıkardı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Memurlar korkudan 'Recep Tayyip' ismini değiştiremedi
- AKP'nin önerisine MHP'den yeşil ışık
- Atağa geçen iki parti son ankete damga vurdu
- Tartışmalı il milli eğitim müdürü Töre, görevden alındı
- Çin baskıyı artırdı, Bitcoin düştü! İşte son durum
- MHP kurmayları güne medyaya savaş açarak başladı
- 'Milangaz'a nasıl çöktüğünüzü anlatacağım’
- Avlanırken balina yutmuştu, nasıl kurtulduğunu anlattı
- Sedat Peker yakalandı mı?
- Diyanet-Sen kafası işte bu