EURO 2020'de Avusturya turnuvaya galibiyetle başladı

13 Haziran 2021 Pazar, 20:37

EURO 2020 C Grubu'nun ilk maçında Avusturya, Romanya'daki Arena Nationala'da Kuzey Makedonya'yı konuk etti. Karşılaşmadan Avusturya galip ayrıldı.

19.00'da başlayan ve Andreas Ekberg'in düdük çaldığı karşılaşmada Kuzey Makedonya tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer aldı.

18'inci dakikada Lainer'in golüyle Avusturya 1-0 öne geçti. 28'inci dakikada Avusturya kalecisi Bachmann'ın elinden kaçırdığı topu Pandev gole çevirmeyi başardı ve skora yeniden eşitlik geldi.

78'inci dakikada Avusturya Gregoritsch ile 2'nci golü buldu ve yeniden öne geçti. 89'uncu dakikada Arnautovic skoru 3-1'e getirerek takımını rahatlatan golü attı. Karşılaşma bu skorla sona erdi.

Kuzey Makedonya, C Grubu'nda ikinci maçında 17 Haziran'da 16.00'da Ukrayna'ya konuk olacak. Avusturya ise aynı gün 22.00'da Hollanda karşısına çıkacak.