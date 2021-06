EURO 2020 D GRUBU | Futbol evine dönebilecek mi?

13 Haziran 2021 Pazar, 13:12

EFSANELEŞEN DAMALI FORMALARIYLA HIRVATİSTAN





Hırvat eski futbolcu Zlatko Dalic'in başında olduğu Hırvatistan Milli Takımı, Yugoslavya'dan ayrıldıktan sonra Dünya Kupası'na 4 kez katıldı. Müthiş bir futbol ekolüne sahip olan Hırvatlar, bağımsızlıklarının ilanından sonra düzenlenen 7 Avrupa Şampiyonasının 6'sına katılarak ne kadar istikrarlı bir takım olduğunu aslında göstermiş oldu.





1996'da çeyrek final oynayan Balkan takımı, Almanya'ya elense bile 1998 FIFA Dünya Kupası'nda büyük bir başarıya imza atarak yarı finale kadar yükselmiş, orada da Fransa'ya elenmişti. Altyapısından yetiştirdiği oyuncularıyla istikrarını koruyan Hırvatlar, EURO 2008 ilk maçında Avusturya'yı 1-0 yenip, ardından Almanya'yı da 2-1 mağlup ederek, Polonya galibiyetiyle de beraber çeyrek finale yenilgisiz bir şekilde yükselerek aslında tarihlerindeki en büyük başarılardan birine imza attılar desek abartmış olmayız. 20 Haziran'da milli takımımız ile yaptıkları karşılaşmada penaltılar sonucunda kupaya veda etseler bile, oraya kadar gelmeleri büyük bir başarı örneğiydi.

Euro 2016'da yine milli takımımızla aynı gruba düşen Hırvatistan, son 16 turuna kadar gelmiş fakat Portekiz ile oynadığı maçta, tanıdığımız bir ismin, Ricardo Quaresma'nın golüyle turnuvaya veda etmişti.

Son Dünya Kupası finalisti olan Hırvatistan'ın güçlü yanı elbette her ne kadar yaşlansa da Luka Modric'li orta sahası. Bu orta saha, kanat organizasyonlarının da etkili bir şekilde gerçekleşmesini sağlayarak Hırvatlara avantaj sağlayabilir. Zayıf tarafı ise, Dalic'in kendi ağzıyla söylediği gibi "Baskı altında hata yapabiliyor" olmaları.

Hırvatistan'ın 2018 Dünya Kupası'nda yer alan Mandzukic, Subasic ve Rakitic, milli takım kariyerlerini sona erdirdiklerini açıklamışlardı. Onlarsız Euro 2020 nasıl olacak elbette merak konusu. Kaptan Modric ise 2018'deki başarısızlığa rağmen gemisini terk etmedi!

Var olan potansiyelini sahaya yansıtmakta ve iz bırakmakta zorlanan Hırvatlar için, özellikle Mandzukic ve Rakitic'in yokluğu patron Dalic'i zorlayan faktörlerden biri. Henüz oyun planı belli olmayan Hırvatistan Milli Takımı'nın bu kırılgan yapısından dolayı, Wembley'de İngiltere ile oynayacakları açılış maçı büyük şanssızlık. Zlatko Dalic, "Yalnız bu kez bir düşmanımız var: Beklenti" demişti geçtiğimiz günlerde bir söyleşisinde. Dalic'in askerlerinin, Modric'in önderliğinde bu düşman ile nasıl başa çıkacaklarını, 13 Haziran'da İngiltere ile oynayacakları maçta göreceğiz.





FIFA sıralaması: 14

Teknik Direktör: Zlatko Dalic

Öne çıkanlar: Luka Modric, Domagoj Vida, Ivan Perisic, Marko Livaja.

Dikkat: Ante Rebic





Kaleci: Lovre Kalinic, Dominik Livakovic, Simon Sluga.





Defans: Domagoj Vida, Dejan Lovren, Sime Vrsaljko, Borna Barisic, Duje Caleta-Car, Josip Juranovic, Domagoj Bradaric, Mille Skoric.





Orta saha: Luka Modric, Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, Milan Badelj, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Luka Ivanusec.





Forvetler: Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Ante Rebic, Josip Brekalo, Bruno Petkovic, Mislav Orsic, Ante Budimir.





ÇEKOSLOVAKYA GÜNLERİNİN MİRASINI YAŞATABİLECEKLER Mİ? | ÇEKYA





Çek Cumhuriyeti milli futbol takımı, Çekoslovakya'dan ayrılarak yeni bir devlet kuran Çek Cumhuriyeti'nin milli takımıdır. Çekoslovakya iken 1976'da şampiyonluk yaşayan Çekler, Çekoslovakya'dan kalan miras ile 8 Avrupa Şampiyonasına katıldı. 1996'da finale kadar yükselerek büyük bir başarı elde edip; ayrıca 2004'te yarı final, 2012'de de çeyrek final oynadılar. Avrupa futbolunun en güçlü ülkelerinden birisi olarak kendisini kabul ettiren bir ekip olduğu gerçeği unutulmamalı bu yüzden.





Çekya'nın güçlü bölgesi orta sahanın tam merkezi. Özellikle West Ham United'ta başarılı bir sezon geçiren Soucek, bu bölgenin yıldızı dersek yanlış söylemiş olmayız. Soucek ve takımın yıldızı Patrick Schick harici takımda gol yükünü üstlenecek pek fazla seçenek de yok. Takımın hücum yolunda önemli bir diğer silahı yine West Ham'lı Coufal olabilir. Yine de hücumu zenginleştirmek Çekler için çok da kolay olmayacaktır. Savunma için ise durum daha kötü bir halde. Avrupa Ligi eşleşmesinde Ondrej Kudela, Rangers'lı Glen Kamara'ya ırkçı hakarette bulunduğu gerekçesiyle on maçlık ceza almıştı. Cezası son anda iptal edilmezse eğer Euro 2020'yi kaçırma ihtimali yüksek. Ayrıca yaptıkları ortalama her 5 faulden 1'i sonucunda sarı kart gören bir takım olduklarını da düşünürsek eğer, bu Çekya için büyük bir problem oluşturabilir. Özellikle yakın tarihlerde oynanacak maçları göz önünde bulundurunca, hiçbir takım bir oyuncusundan eksik sahaya çıkmak istemez.





Euro 2012'de A Grubu'nda lider olarak çeyrek finale yükselen Çek Cumhuriyeti, Avrupa Şampiyonaları tarihinde ilk kez eksi gol averajıyla grup birincisi olan takım oldu. Fakat tüm dünyanın yakından tanıdığı bir isim, Cristiano Ronaldo Portekiz adına sahneye çıkarak Çekleri turnuva dışına itmeyi başardı. Euro 2016'da Çekler, Viktoria Plzen efsanesini yaratan Pavel Vrba önderliğinde, millerimizin de bulunduğu grubu 1'inci sırada tamamladı. O dönem Fenerbahçe'de forma giyen Michal Kadlec, Bursasporlu Tomas Sivok ve Tomas Necid ile Kasımpaşalı David Pavelka öne çıkan isimlerdendi.





EURO 2016'ya kadar katıldığı bütün kupalara Nedved, Koller, Baros, Ujfalusi gibi “yıldız” diyebileceğimiz oyunculardan kurulu kadrolarla katılan Çekler, sebebi nedendir bilinmez 2016'da yerel ligin isimlerini tercih etmişti. Çok yönlü oyunculardan oluşan bu kadro, kaleci yönünden bakıldığında, Petr Cech ile hiç sıkıntı yaşamadı elbette çünkü kendisi o zamanki Arsenal'in başarılı eldiveni olarak adından söz ettiriyordu. Euro 2020'de ise kalede şu an Sevilla'da forma giyen Tomas Vaclik'in olması bekleniyor. Vaclik'in Cech gibi olma ihtimali var mı? İzleyeceğiz.

Jaroslav Silhavy'nin önderliğinde bakalım Çekler, EURO 2020'de dişli rakiplerine karşı nasıl bir performans sergileyecek.





FIFA sıralaması: 40

Teknik Direktör: Jaroslav Silhavy

Öne çıkanlar: Patrik Schick, Coufal

Dikkat: Tomas Soucek









Kaleciler: Tomas Vaclik, Jiri Pavlenka, Ales Mandous





Defans: Vladimir Coufal, Pavel Kaderabek, Ondrej Celustka, Tomas Kalas, David Zima, Jan Boril, Ales Mateju , Jakub Brabec





Orta saha: Lukas Masopust, Vladimir Darida, Tomas Soucek, Antonin Barak, Alex Kral, Tomas Holes, Petr Sevcik, Jakub Jankto, Adam Hlozek, Jakub Pesek, Michal Sadilek





Forvetler: Patrik Schick, Michael Krmencik, Matej Vydra, Tomas Pekhart

THE THREE LIONS: FUTBOL EVİNE DÖNÜYOR | İNGİLTERE





Tottenham'ın göz bebeği Harry Kane'li İngiltere'yi izlemek hepimize zevk verecektir muhakkak. Şimdi gelin şöyle bir İngiltere'nin turnuvadaki geçmişine göz atalım.





Futbolun beşiği diye adlandırılan İngiltere, milli takımlar arasındaki ilk milli maçını 1872'de İskoçya ile oynamış ve karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlanmıştır. Ki Ada'nın iki ayrı temsilcisi, İngilizler ve İskoçlar, yine bu turnuvada karşı karşıya gelecekler.





1966'da FIFA Dünya Kupası finalinde Almanya'yı mağlup eden İngilizler, tarihindeki tek Dünya Şampiyonluğu'nu kazandı. Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanma şansını iki kere yarı finalde kaybeden Ada temsilcisi, 2016'da İzlanda'ya 2-1 yenilerek kupaya veda etti. Tesadüfe bakın ki, İngiltere'de o dönem en çok tepki gören isim, şimdi Tottenham'ın golcüsü olan Harry Kane'den başkası değildi. Mevcut kadrosunda Kane'in haricinde, Raheem Sterling, Phil Foden, Mason Mount gibi yıldız isimleri de barındıran İngiltere, ilk maçını evinde, Wembley Stadyumu'nda Hırvatistan ile oynayacak. Bu karşılaşmadan İngilizlerin yıldızı Kane mi yoksa Hırvatların yıldızı Modric mi galip gelecek, hep beraber göreceğiz.

Avrupa Ligi finalinde bir İngiliz takımının olması, Şampiyonlar ligi finalinde iki İngiliz takımının mücadele etmesi, son birkaç sezonda İngiltere Premier Ligi'nde dünyanın en önemli teknik direktörlerinin görev yapması ve bu teknik direktörlerin yetiştirdiği oyuncu ve oyun anlayışı ile birlikte İngiltere izleyenlere heyecan verecek milli takımlardan bir tanesi ve elbette grubun favorisi.





Genellikle kanat organizasyonları yapmaya çalışan İngiltere için, Trent Alexander-Arnold'un yokluğu elbette büyük bir dezavantaj olacaktır. Liverpool'da forma giyen bek oyuncusu, geçtiğimiz günlerde sakatlığı sebebiyle Euro 2020 kadrosundan çıkartılmıştı hatırlayacağımız üzere. İngilizlerin güçlü yanları arasında elbette Jose Mourinho'nun Tottenham'da iyice parlattığı Harry Kane'i ve onun alan yaratmasıyla kurgulanan oyun mantığını söyleyebiliriz. Kane, turnuvada her an şapkadan tavşan çıkarabilecek bir oyuncu konumunda. İngilizlerin zayıf tarafı ise duruma göre avantaj duruma göre dezavantaj getiren kadro genişliği! Her bölgede alternatifi bol bir kadroya sahip olmak kimi durumlarda takımların hanesine eksi yazdırabiliyor. Bunun haricinde İngiltere'nin en büyük eksisi elbette yıllardır gelmeyen başarının yarattığı baskı.





EURO 96 yarı finalinde penaltıyı kaçıran Southgate, 25 yıl sonra aynı turnuvada hoca olarak görev yapacak. Bakalım, İngilizlerin patronu olarak 55 yıllık hasreti bitirebilecek mi...





FIFA sıralaması: 4

Teknik Direktör: Gareth Southgate

Öne çıkanlar: Harry Kane, Marcus Rashford, Raheem Sterling, Mason Mount

Dikkat: Phil Foden





Kaleci: Dean Henderson, Sam Johnstone, Jordan Pickford





Defans: Ben White, Ben Chilwell, Conor Coady , Reece James, Harry Maguire, Tyrone Mings, Luke Shaw, John Stones, Kieran Trippier, Kyle Walker





Orta saha: Jude Bellingham, Jordan Henderson, Mason Mount, Kalvin Phillips, Declan Rice





Forvet: Dominic Calvert-Lewin, Phil Foden, Jack Grealish, Harry Kane, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Jadon Sancho, Raheem Sterling.





BÜYÜK BRİTANYA'NIN BİR DİĞER TEMSİLCİSİ | İSKOÇYA





Büyük Britanya'nın iki komşusu, İngiltere ve İskoçya'nın daha önce 1872'de karşı karşıya geldiklerini söylemiştik. İşte şimdi yine karşılaşacaklar. 18 Haziran'da İngilizlerin ev sahipliğinde oynanacak karşılaşmada, iki Ada takımının kozlarını paylaşmasını seyredeceğiz.





Euro 97 ve 98 Dünya Kupası'ndan beri ilk defa, uzun bir bekleyişin ardından Avrupa Şampiyonası'na geri dönen İskoçya, her ne kadar İngiltere gibi futbol ülkesi olarak görülse de hiçbir zaman katıldığı gruplardan bir sonraki tura katılma başarısı gösteremedi. Aslında şöyle bir baktığımız zaman İskoçya'nın futbol geçmişinde öyle çok parlak anlara şahit olmadığımızı da söyleyebiliriz. 2000, 2004, 2008, 2012 ve 2016'daki turnuvalarda elemeleri geçememiş olmaları bile aslında onları belki de bu grubun en zayıf halkası ilan etmeye yetecek bir bilgi.

Kadrolarında genellikle Premier Lig'de ve Championship'te oynayan oyuncuları barındırması onlar için bir avantaj sağlayabilir. Çünkü bu oyuncular oynadıkları ligler gereği birbirlerini tanıyor durumdalar ve hatta ortak bir futbol anlayışından geliyorlar.





İskoçya'da Chelsea'dan Gilmour, Celtic'ten David Turnbull, Rangers'tan Peterson ilk kez milli takıma çağrılan futbolcular olarak dikkat çekiyor. Takım kaptanı olan Andrew Robertson'ın Liverpool performansı, Arsenal'den Tierney'in önemi, Manchester United'tan Scott McTominay'in Avrupa Ligi final maçınının yıldızlarından olması elbette İskoçya adına artı hanesine yazabileceğimiz şeyler.





İskoçya'nın zayıf yönü ise, ön tarafta çoğalmaya çalışırken arka tarafta bıraktıkları boşluktan ötürü fazla açık vermeleri. Her ne kadar orta saha ve forvet mevkilerinde görece daha iyi oyuncular olsa da, takım kimliği olarak skor üretmeye çok elverişli bir takım görüntüsü çizdiklerini söyleyemeyiz. Elbette, Avrupa Şampiyonası elemelerinde, Dünya Kupası elemelerinde, Uluslar Ligi'nde farklı formasyonlar denedikleri için nasıl bir oyun kurgusu ile Avrupa Şampiyonası'na çıkacaklarını bilemiyoruz ve Cesur Yürekler'in neler yapabileceğini de kestiremiyoruz doğal olarak.





Sonuçta, grubun zayıf halkası İskoçya'nın Modric, Kane, Sterling, Foden gibi isimlerin karşısında nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. Steve Clarke'ın patronluğunda İskoçlar Andrew Robertson, Scott McTominay, John McGinn gibi oyuncularıyla mücadele vereceklerdir elbette. Fakat işleri kolay mıdır, orası bilinmez.





FIFA sıralaması: 44

Teknik direktör: Steve Clarke

Öne çıkanlar: Scott McTominay, John McGinn, Andy Robertson

Dikkat: Kieran Tierney





Kaleciler: Craig Gordon, David Marshall, Jon McLaughlin





Savunma: Nathan Patterson, Stephen O'Donnell, Andy Robertson, Kieran Tierney, Greg Taylor, Liam Cooper, Grant Hanley, Declan Gallagher, Scott McKenna, Jack Hendry





Orta saha: Billy Gilmour, Callum McGregor, Scott McTominay, Stuart Armstrong, John McGinn, John Fleck, David Turnbull





Hücum: Che Adams, James Forrest, Ryan Christie, Ryan Fraser, Lyndon Dykes, Kevin Nisbet