Milli güreşçiler Sofya’da mindere çıkacak
Güreşte Tokyo Olimpiyatları Dünya Elemeleri yarın Bulgaristan'da başlayacak.
Başkent Sofya'da düzenlenecek güreşteki olimpiyat elemeleri 4 gün sürecek. 10 milli sporcu olimpiyat vizesi mücadelesi verecek. Tokyo Olimpiyatları için daha önce güreşte 8 kota alan Türkiye, 10 sıklette olimpiyat vizesi için mindere çıkacak.
Sofya'da olimpiyat kotası mücadelesi verecek milli güreşçiler şöyle:
Serbest stil'de 65 kilo Selahattin Kılıçsallayan, 74 kilo Soner Demirtaş
Grekoromen stil'de 67 kilo Enes Başar, 77 kilo Fatih Cengiz, 87 kilo Metehan Başar
Kadınlarda 53 kilo Zeynep Yetgil, 57 kilo Bedia Gün, 62 kilo Elif Jale Yeşilırmak, 68 kilo Buse Tosun, 76 kilo Yasemin Adar
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