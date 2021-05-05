Milli güreşçiler Sofya’da mindere çıkacak

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 17:00

Başkent Sofya'da düzenlenecek güreşteki olimpiyat elemeleri 4 gün sürecek. 10 milli sporcu olimpiyat vizesi mücadelesi verecek. Tokyo Olimpiyatları için daha önce güreşte 8 kota alan Türkiye, 10 sıklette olimpiyat vizesi için mindere çıkacak.

Sofya'da olimpiyat kotası mücadelesi verecek milli güreşçiler şöyle:

Serbest stil'de 65 kilo Selahattin Kılıçsallayan, 74 kilo Soner Demirtaş

Grekoromen stil'de 67 kilo Enes Başar, 77 kilo Fatih Cengiz, 87 kilo Metehan Başar

Kadınlarda 53 kilo Zeynep Yetgil, 57 kilo Bedia Gün, 62 kilo Elif Jale Yeşilırmak, 68 kilo Buse Tosun, 76 kilo Yasemin Adar



