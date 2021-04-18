Milli judocu Kayra Sayit, Avrupa şampiyonu
Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası’nın son gününde kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit altın madalyanın sahibi oldu.
Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası’nın son gününde kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit altın madalyanın sahibi oldu.
Portekiz’in başkenti Lizbon’da, Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları’na puan ve kota kazandıran müsabakaların son gününde kadınlar +78 kioda Kayra Sayit altın madalya ile Avrupa şampiyonu olurken, erkekler 90 kiloda Mihael Zgank beşincilikle kapanışı yapan judocular oldu. Türkiye, şampiyonayı iki altın madalya ile noktaladı.
Son gün tatamiye çıkan judokalardan kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit, ilk turda maç yapmadı. İkinci turda Rus Anzhela Gazparian’ı çeyrek finalde Fransız Anne Fatoumata M’Bairo’yu, yarı finalde Belaruslu Maryna Slutskaya’yı ipponla yenerek finalist oldu. Kayra, altın madalya için Fransız Lea Fontaine’yi ipponla yenerek şampiyon olarak birinncilik kürsüsüne çıktı.
Erkekler 90 kiloda Mihael Zgank, ilk turu bay geçti. İkinci turda Polonyalı Sebastian Oldak’ı altın skorda, üçüncü maçta Slovak Peter Zilka’yı, çeyrek finalde Hollandalı Jesper Smink’i ipponla (3 shido) yendi. Judocu yarı finalde Gürcü Lasha Bekauri’ye yenildi. Bronz madalya maçında Macar Krisztian Toth’a altın skorda yenildi ve beşinciliği elde etti.
Günün diğer sıkletlerinde; erkekler +100 kiloda Cemal Erdoğan ikinci, 100 kiloda Mert Şişmanlar ilk tur maçlarında yenildiler.
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