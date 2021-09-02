Milli maçın hakemi belli oldu
Cebelitarık - Türkiye maçını Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek.
A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ile deplasmanda oynayacağı maçı yönetecek hakem belli oldu.
Buna göre Cebelitarık - Türkiye maçını Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek.
Cebelitarık ile Türkiye arasındaki maç Cumartesi günü oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak.
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