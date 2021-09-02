Halil Dervişoğlu milli takım kampına katılarak antrenmana çıktı

Galatasaray ile anlaşmaya varan Halil Dervişoğlu, milli takım kampına katıldı.

DHA
02 Eylül 2021 Perşembe, 12:33
Halil Dervişoğlu milli takım kampına katılarak antrenmana çıktı
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Galatasaray ile yeniden kiralık anlaşan ve sözleşme işlemlerini tamamlayan Halil Dervişoğlu milli takım kampına katıldı. İngiltere'ye dönmeyeceğinden dolayı milli takım için İstanbul'a gelme engeli de kalkan genç golcü milli takım ile sabah ilk çalışmasını da yaptı. Dervişoğlu, Şenol Güneş'in açıkladığı aday kadroda yer alan isimlerdendi.


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