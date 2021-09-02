Halil Dervişoğlu milli takım kampına katılarak antrenmana çıktı
Galatasaray ile anlaşmaya varan Halil Dervişoğlu, milli takım kampına katıldı.
Galatasaray ile yeniden kiralık anlaşan ve sözleşme işlemlerini tamamlayan Halil Dervişoğlu milli takım kampına katıldı. İngiltere'ye dönmeyeceğinden dolayı milli takım için İstanbul'a gelme engeli de kalkan genç golcü milli takım ile sabah ilk çalışmasını da yaptı. Dervişoğlu, Şenol Güneş'in açıkladığı aday kadroda yer alan isimlerdendi.
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