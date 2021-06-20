Milli motosikletçi Deniz Öncü, Almanya'da kaza yaptığı yarışı 16. sırada tamamladı
Milli motosikletçi Deniz Öncü, , Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Moto3 Dünya Şampiyonası'nın Almanya ayağında, kaza yaptı.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, 17 yaşındaki sporcu, FIM Moto3 Dünya Şampiyonası'nın sekizinci ayağında Almanya'nın Chemnitz şehrinde 3 bin 700 metre uzunluğa sahip Sachsenring Pisti'nde yarıştı.
Red Bull KTM Tech3 takımının sporcusu Deniz Öncü, rakibi Romano Fenati'nin çarpması sonucu motosikletinden düşmekten kurtulamadı. Yarışa tekrar dönen Deniz Öncü, damalı bayrağı 16. sırada geçti.
Deniz Öncü, yarışın ardından yaptığı açıklamada, "Hafta sonu beklediğim gibi geçmedi. Yarışta yine ödül kürsüsü için mücadele etmeyi planlamıştım ama ne yazık ki başka bir yarışçı bana çarptı. Söyleyecek çok şeyim yok. Kendimi güçlü hissediyordum ve iyi bir yarış çıkarabileceğime inanıyordum. Ama sonunda yarış dışı kaldım ki bu çok yazık." değerlendirmesinde bulundu.
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