Milli Mücadele düşmanı İskilipli Atıf’ı anan vali, belediye başkanı ve rektörün odak noktaları

09 Şubat 2021 Salı, 06:00

Milli Türk Talebe Birliği’nin (MTTB) 1975’te düzenlenen “Milli Gençlik Gecesi”nde Necip Fazıl Kısakürek, Atatürk’ün “Gençliğe Hitabesi”ne karşı olduğu çok açık bir “Gençliğe Hitabe” okumuş ve nasıl bir gençlik istediklerini şu sözlerle aktarmıştı:

“Dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evinin, kininin, kalbinin davacısı bir gençlik...”

Kime karşıydı davası sürdürülecek olan kin?

Bugün olup bitenden anlayacağımız üzere, Kuvayi Milliye, bağımsızlık savaşı, 1923 Cumhuriyet devrimi, Atatürk ve onun çağdaş uygarlık düşüncesine karşıydı...

Uğur Mumcu, yıllar önce imam hatip okullarını sorguladığı yazılarında “İmam-hatip liselerini bitirenler neden ilahiyat fakülteleri ve İslam enstitülerine gitmiyorlar da ille de kaymakam, vali, savcı, yargıç ve subay olmak istiyorlar? Bu uzun vadeli eğitim ve bürokratik yerleşim projesini kimler planlıyor” diye soruyordu.

Kin davası güdenlerin tasarımı bugün tamama erdirilmiştir.

Buna gösterilecek en güncel örnek, Milli Mücadele’de İngiliz ve Yunan işbirlikçisi olan, devrim günlerinde de gericilik peşinde koşan İskilipli Atıf’ın, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Ali Osman Öztürk tarafından mezarı başında anılmasıdır.

Böylelikle devleti temsil edenler, 1923’te kurulan devlete ve o devletin kurucusuna karşı olduklarını “dava” adına göstermiş oldular.

YÜKSELEN VALİ

İskilipli Atıf’ı anan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Uğur Mumcu’nun yazısında andıklarındandı.

1990’da Konya İmam Hatip Lisesi’nden mezun olmuş, ardından üst düzey kamu görevlisi yetiştiren Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü”nü bitirmiş, kaymakam olmuştu.

Sonra AKP geldi. İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı’nı üstlendi. Ardından, Recep Tayyip Erdoğan’ın Tesisler Müdür Yardımcılığı ve Kültür Müdürlüğü yaptığı, MTTB döneminden “ağabey” bildiği MTTB eski başkanlarından İsmail Kahraman TBMM Başkanı olunca da TBMM Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü ve Başmüşavirliği’ne getirdi.

İsmail Kahraman için Mustafa Çiftçi öyle bir dava adamıydı ki, TBMM Başkanlığı’ndan ayrılırken apar topar kendisini 7 bin 200 ek göstergeli Başkanlık Başmüşavirliği’ne yükseltti.

Mustafa Çiftçi’nin kariyerindeki bir başka sıçrama da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2018’de Çorum Valiliği’ne getirilmesi oldu.

“Dava adamları” için dava çok önemliydi. O yüzden Mustafa Çiftçi, İskilipli Atıf’ı “ilim, aksiyon ve dava adamı” olarak tanımlıyordu.

MİLLİ GÖRÜŞÇÜ BELEDİYE BAŞKANI

Çorum Belediye Başkanı da, aynı davanın adamlarındandı. Çorum İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi. Davaya bağlılığı, Hitit Üniversitesi’nde “Din-Siyaset İlişkisi Bağlamında Milli Görüş Hareketi” tezi ile din sosyolojisi alanında doktora derecesi almaya kadar sürükledi.

Esnaflığın yanı sıra Hitit Üniversitesi’nde dersler de veren Dr. Halil İbrahim Aşgın, AKP’ye girdi, 2019’da Çorum Belediye Başkanı seçildi. Davaya hizmet adına, küçük çocuklara istismarlarla gündeme gelen Ensar Vakfı’nın Çorum Şube Başkanlığı’nı da üstlendi.

Cumhuriyet okurları Aşgın’ı, TRT’de yayımlanan “Payitaht Abdülhamid” dizisinde Çorum leblebisi gösterilmesi karşılığında 40 bin lira reklam ücreti ödeme gibi bir “dava hizmeti” ile anımsayacaklardır.

AKP BÜROKRATI REKTÖR

Ve Prof. Dr. Ali Osman Öztürk... AKP’nin yürüttüğü davanın sürdürücülerinden. O da, diğer İskilipli Atıfçılar gibi imam hatip lisesinden. Emet’teki imam okulunun ardından İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun.

AKP iktidarında Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım’ın başbakanlık dönemlerinde Başbakan Müşaviri, Başbakan Başmüşaviri ve Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörü oldu. Yetmedi, TRT Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi.

O da yetmedi, kendi deyimiyle “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teveccüh ve onayları ile” Hitit Üniversitesi Rektörlüğü’ne atandı.

ANMAYA KATILANLARA SUÇ DUYURUSU

Büro-İş Sendikası, Milli Mücadele karşıtı Teali İslam Cemiyeti’nin başkanlığını yapan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ve Kuvayı Milliyecilere “asi” diyen ve vatana ihanet nedeniyle idam edilen İskilipli Atıf’ın mezarı başında yapılan anmayı, yargıya taşıdı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül, AKP Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, AKP’li Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile sorumlulukları tespit edilecek diğer kişiler hakkında yapılan suç duyurusunda, anayasanın başlangıç bölümü anımsatılarak “Şüphelilerin eylemi, Milli Mücadele ve Cumhuriyete alenen bir meydan okuma olarak meydana gelmiştir. Şüpheliler, eylemleri ile ve sonrasında da basın yayın kuruluşları aracılığı ile beyan ettikleri çerçevede ikraren kabul etmekte bir sakınca görmedikleri eylemlerini savunmaya devam etmişler ve ‘anayasayı ihlal’, ‘görevi kötüye kullanma’, ‘suçu ve suçluyu övme’ ve ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” suçunu işlemişlerdir” denildi.