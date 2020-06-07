Milli Piyango İdaresi, ABD’li şirkete 23 yılda 1.8 milyar TL ödeme yapmış

07 Haziran 2020 Pazar, 06:00

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Meclis arşivindeki Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporları üzerinde yaptığı çalışmayla firmanın ilk olarak 1996 yılında ABD merkezli GTECH Corporation ismiyle, 2016 yılından sonra ise aynı firmanın International Game Technology (IGT) Turkey olarak 23 yıl boyunca MPİ’den ihale aldığını tespit etmişti.

Yavuzyılmaz, son olarak Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’ne söz konusu şirkete 1997-2019 yılları arasında ne kadar ödeme yapıldığını sordu. Yavuzyılmaz’a gelen yanıtta kalem kalem ödemelere yer verilerek ana bilgisayar bakım-tamir, bayi terminal bakım-tamir, teknik müşavirlik, alan servisi ve bilgi işlem yazılım destek hizmeti giderlerine 1997 - 2019 yılları arasında toplam 267 milyon 919 bin 555 dolar ödeme yapıldığı belirtildi.

YERLİLER ENGELLENDİ

Konuyu gazetemize değerlendiren Deniz Yavuzyılmaz şöyle konuştu: “Kamu kaynağının ülkemizde kalması ve çekiliş güvenliğinin sağlanması için 2001 yılından itibaren TÜBİTAK ve HAVELSAN yerli ve milli yazılım için girişimler yaparak, bu işleri devralmak istiyor.

Ancak bu yerli ve milli yazılım çalışmaları çeşitli odaklar tarafından boşa çıkarılıyor. GTECH’le yapılan sözleşmeye konulan bir maddeye göre bu sözleşme her yıl otomatik olarak kendini yeniliyor.

Yıllarca ortada bir ihale yok. İhalesiz işler yeni ihalesiz işler doğuruyor. Bu şekilde geçen 23 yıl boyunca şirkete toplam 267 milyon dolar, yani 1 milyar 821 milyon TL ödeme yapılıyor. Kamu kaynağı göz göre göre yabancı bir şirketin kasasına akıtılıyor. Türkiye ekonomisi böyle batıyor.”