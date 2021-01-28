Milli Piyango oynayan herkesin nasıl takip edildiğini en yetkili isim açıkladı

28 Ocak 2021 Perşembe, 15:20

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Türkiye Varlık Fonu’nun 2019 yılı mali tabloları ve faaliyetleriyle ilgili denetim raporları görüşülüyor. Komisyonda raporların gizli olup olmadığına ilişkin tartışma yaşandı. Devlet Denetleme Kurulu’nun hazırladığı raporun üzerine "GİZLİ" ibaresiyle damga vurmasına muhalefet vekilleri tepki gösterdi."

TVF KENDİSİNE DEVREDİLEN HİÇBİR ŞİRKETİ SATMADI"

ODA TV'de yer alan habere göre, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, fonun faaliyetlerine ilişkin sunum yaparak, TVF ile Türkiye’nin hiçbir kaynağının satılmadığını sadece halk açıldığını söyledi.

Sönmez, "Varlık Fonu bünyesindeki şirketlerin 2021 değerleri Bağımsız Denetim Kurulu tarafından hesaplanıp açıklanacak. Varlık Fonu bütçe ya da Hazineyi fonlamak için kurulmadı. Varlık Fonu bugüne kadar kendisine devredilen hiçbir şirketi satmadı. Rehin vermedi, böyle bir amacı yok" diye konuştu.

"KİMİN PİYANGO OYNADIĞINI T.C. KİMLİK NUMARASINDAN GÖRÜYORUZ"

Sönmez, Milli Piyango lisansının devrine ilişkin şunları belirtti:

“Bizim getirdiğimiz model devletimizde daha önce uygulanan model. İddia ve Spor Toto’da uygulanan gelir paylaşımlı model… Ciro payı 2,5 kat arttı… Esasında vatandaşa dağıtılan para da arttı. Pandemi koşullarına rağmen… Bizim amacımız burada kayıt dışının kayıt içine alınması. Türkiye’de ciddi bir kayıt dışı mekanizma var. Biz şu anda kimin oynadığını T.C. kimlik numarasında takip ediyoruz.

Bütün para Varlık Fonu’nun hesabına giriyor, işletici komisyon alıyor. Geçen senelerde de satılmayan ikramiyenin payı hazineye devrediliyordu, bu konuda değişiklik yok. Milli Piyango lisansının satılmadığını, gelir paylaşımı olduğun ifade etmek istiyoruz.”Sönmez, “Banka borcumuz 2019 sonu itibariyle 1 milyar Euro’dur, Varlık Fonu sadece krediyi yatırım için kullanır. Devletin hazinesini fonlamak için değil” dedi.