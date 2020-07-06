Milli Piyangocular artık bilet satmayı düşünmüyor: 10 bine yakın bayiden yaklaşık 500'ü sözleşme imzaladı

06 Temmuz 2020 Pazartesi, 10:37

Türkiye Varlık Fonu Bünyesi’nde bulunan Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunları hizmet alım sözleşmesinin ardından 1 Ağustos günü itibariyle Sisal- Şansal Ortak Girişimi’nce gerçekleştirilecek. Ancak Milli Piyango bayileri bu süreçte yüzde 9.7 olan kar paylarının yüzde 4.25’e düşmesi nedeniyle mağdur olacak.

Ankara Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Poyraz, kar paylarının düşmesi sonucu esnafın şirketle sözleşme imzalamaktan çekindiğini ifade ederek, “Şu ana kadar sözleşme imzalayan bayi sayısı 500’ü geçmedi. 10 bine yakın Milli Piyango bayi olduğunu düşünürsek, bu çok çok az bir sayı. Bu insanlar artık ‘Bu işi yapmayacağız, bu şartları kabul edemeyiz’ diye çekilmiş olacak” dedi.

Haklarını hukuki yollarla aramaya devam edeceklerini belirten Poyraz, taleplerini şöyle sıraladı:

- Net kar marjımız yüzde 7 olsun. Burada 2.7’lik bir feragat ediyoruz.

- Daha önce kredi kartı ile biletleri alabiliyorduk. Bunun tekrar sağlanması.

- Geçiş sürecinde bayilerimizin olduğu illerde satış ofisi açılması.



'SÜRECİN NE KADAR ŞEFFAF OLDUĞUNU BİLMİYORUZ'

"Özelleştirmeden sonra sürecin ne kadar şeffaf olduğunu bilemiyoruz" diyen Poyraz, son zamanlarda gündeme gelen Milli Piyango çekilişlerindeki şaibe iddialarına atıfla, "Sık sık ihale kanunun değişmesi ve özelleşme nedeniyle kamuoyuna olumsuz bir algı oluşmuş durumda. Geçmiş yıllarda Milli Piyango’dan ayrılan müdürlerin iddiaları, FETÖ döneminde kamuoyunda çıkan bilgi kirliliği ve idarenin zamanında gerekli açıklamayı yapmış olmaması, idareye karşı güvensizlik oluşturdu" diye konuştu.