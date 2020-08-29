Milli Piyango’nun devredilmesinin ardından oyunlarla ilgili soru işaretleri büyüdü

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 06:00

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün izleme ve denetimine tabi olarak şans oyunlarının düzenlenmesine ilişkin iş ve hizmetleri yerine getirmek üzere Türkiye Varlık Fonu tarafından 10 yıl süreyle yetkilendirilen Demirören Holding - Sisal ortaklığındaki Sisal Şans, 1 Ağustos itibarıyla faaliyetlerine başladı.

CHP’li Yavuzyılmaz, soru önergesi vererek Milli Piyango’ya ilişkin süreci TBMM gündemine taşıdı. Yavuzyılmaz, önergesinde, sözleşmenin süresinden şans oyunları ve çekilişlerini izleme, denetim görevini hangi unvan ve kadrodaki kaç personeliyle, uygulamada nasıl yerine getireceğine kadar pek çok soru sordu.

‘ÇALIŞMALARI EKSİK’

Gazetemize konuşan Yavuzyılmaz, televizyonda canlı yayın şartının sözleşmeye konmadığını belirterek “İnternet üzerinden yapılan çekiliş yayınlarının üzerindeki soru işaretleri ise geçerliliğini koruyor. Bilet veya kupon alarak şans oyunlarına katılan vatandaşların çekiliş salonunda bu çekilişleri canlı olarak izleyebilme hakkının güvence altına alınıp alınmadığı belirsiz. Sisal Şans’ın kullandığı yazılımları ve yaptığı çekilişleri denetlemekle görevli Milli Piyango yetkililerinin hile senaryolarını tespit etmek ve engellemekle ilgili bilgileri yetersiz, çalışmaları eksik” diye konuştu.

‘OLAN VATANDAŞA OLDU’

Milli Piyango’da belirlenen yeni sisteme de değinen Yavuzyılmaz özetle şu sözleri kaydetti: “Sayısal Loto’da önceden en az 3 bilene ikramiye verdiği, artık 2 bilene de ikramiye verileceği müjde diye verildi. Oysa bu bir kandırmacaydı. Çünkü daha önce tutturulması gereken 6 sayı 1-49 rakam arasındayken, bu rakamlar 1-90’a çıkarıldı. Yani eskiden 4 tutturmanın karşılığı, yeni sistemde 2 tutturmaya denk oldu. Eskiden 3 tutturmaya ödül verilirken yeni sistemdeki karşılığı olan 1.5 - 1 tutturmaya ödül var mı, hayır yok. Üstelik Sayısal Loto’nun 1.5 lira olan kolonu da 3 liraya çıktı. Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) 16.03.2020 tarihli yazısında, Sisal Şans’ın sözleşme süresince iki yıl üst üste veya herhangi üç yıl içinde taahhüdünü yerine getirememe durumunda sözleşmesinin feshedilmesi ve teminatının yanması gerekiyor. Sisal Şans, Milli Piyango hasılatını üç katına çıkaracağını taahhüt ederek şans oyunları ihalesini aldığından bu sorunu aşmak için zihni sinir bir çözüm buldu. Hasılatı artırmak için bilet ve kupon fiyatlarını artırıp tutturulması gereken sayıları da yaklaşık iki katına çıkardı. Olan yine vatandaşa oldu. Talih kuşunun tüyleri yolunuyor diyorduk, artık o da gitti, Sisal Şans’la birlikte akbabalar geldi.”