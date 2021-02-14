Milli Savunma Bakanı Akar'dan kritik açıklama

14 Şubat 2021 Pazar, 01:56

Milli Savunma Bakanı Akar, "Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 3'ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 terörist ölü, 2 terörist sağ ele geçirildi. Son derece önemli, kritik ve özel bir harekat yapıldı. Çok geniş bir alanı kapsayan zor bir harekat gerçekleştirildi" açıklamasını yaptı.