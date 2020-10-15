Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Bir asker şehit oldu

15 Ekim 2020 Perşembe, 21:08

Hatay İskenderun’daki Deniz Üs Komutanlığı'nda görev yapan Sözleşmeli Er Volkan Soy'un geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldığı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü belirtildi.

Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Bir askerin şehit düştüğü belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Hatay / İskenderun'daki Deniz Üs Komutanlığımızda 14 Ekim 2020 tarihinde bir silah arkadaşımız görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş ve yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Görev yaptığı İskenderun'da geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Volkan Soy'un naaşı baba ocağı Kars'a getirildi. Askeri uçakla Kars'a getirilen Şehit Sözleşmeli Er Volkan Soy için burada tören düzenlendi. Törene katılan şehidin yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

İl Müftüsü Yusuf Eliş'in okuduğu duanın ardından şehidin naaşı cenaze aracına konularak Akyaka'ya gönderildi. Şehit Volkan Soy, yarın Büyük Durduran Köyü'nde toprağa verilecek.