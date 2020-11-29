Milli Savunma Bakanlığı son dakika geçti
Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında son bir ayda 8'i büyük, 26'sı orta çaplı 34 operasyonda 80 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'nin açıklamalarından satır başlıkları şöyle:
"Irak Kuzeyinde Pençe-3 Harekâtı ile sağlanan alan kontrolünün artırılarak devam ettirilmesi ve bölgede bulunan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla, operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir. Bugüne kadar toplam 348 terörist etkisiz hale getirildi.
15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar toplam 20 bin 564 personel ihraç edilmiş, 3 bin 586 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir.
Son bir ayda yasa dışı hudut geçişi teşebbüsünde bulunan 35'i FETÖ mensubu 6 bin 863 kişi yakalandı."
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