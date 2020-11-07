Milli Savunma Bakanlığı’ndan Mavi Balina açıklaması

07 Kasım 2020 Cumartesi, 16:23

MSB'den

"MAVİ BALİNA-2020 Davet Tatbikatı kapsamında; Deniz ve Hava unsurları arasında koordinasyon ve haberleşme usullerini geliştirmek maksadıyla, 1’inci Ana Jet Üs K.lığından 2 adet F-16 uçağı ile Deniz Hava Savunma Eğitimi (ADEX) icra edildi." açıklaması geldi.