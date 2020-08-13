Milli Savunma Bakanlığı'ndan Oruç Reis açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz’de sismik araştırma faaliyetleri yürüten Oruç Reis gemisiyle ilgili açıklama yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Deniz Kuvvetleri'nin Oruç Reis araştırma gemisinin refakat ve koruma görevine ilk günkü kararlılıkla ve aynı gemilerle devam ettiğini bildirdi.
Açıklamada “Deniz yetki alanlarımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizin yılmaz ve kararlı koruyucuları Türk Deniz Kuvvetleri, MTA ORUÇ REİS araştırma gemimize refakat ve koruma görevine ilk günkü kararlılıkla ve aynı gemilerle devam etmektedir” denildi.
''SAKIN SALDIRMAYIN''
Erdoğan, ''Oruç Reis'imize sakın saldırmayın, saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik ve bugün ilk cevabı aldılar. Gereken tedbirleri alarak ekonomimizi güçlendirdik. Ülkemiz salgın döneminde sahip olduğu alt yapının önemini ortaya koymuştur'' dedi.
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