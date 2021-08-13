Milli Savunma Bakanlığı’nın emekli askerlere yönelik ‘bilgi notu’ tepki çekti

13 Ağustos 2021 Cuma, 04:00

Milli Savunma Bakanlığı’nın, emekli askerlerin basına yaptığı açıklamalar konusunda “yeterli dikkatin gösterilmesi” tavsiyesinde bulunduğu bilgi notu, emekli askerler tarafından “konuşmayın’ uyarısı” olarak yorumlandı. Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, bilgi notunu “emekli askerlere yönelik ‘Hükümetin politikalarını eleştirmeyin’ mesajı” olarak nitelendirirken, emekli Hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok, “Bu bilgi notu, basına konuşan emekli askerlerin üzerinde Damokles’in kılıcı gibi duracaktır” dedi.

MSB tarafından hazırlanan “Emekli Personel İçin Bilgi Notu”nda emekli askerlerin basına yaptığı bazı açıklamalar ve yazdıkları yazılar konusunda uyarılarda bulunulmuş, bilgi notunda, emekli askerlerin yaptığı bazı açıklamaların “istismara uygun bir ortam yarattığı” öne sürülerek basına yapılan açıklamalar konusunda “yeterli dikkatin gösterilmesi” istenmişti. Askeri Ceza Kanunu’ndaki bazı maddelerin de anımsatıldığı bilgi notu dün Cumhuriyet tarafından duyurulmuştu.

‘KONUŞMAYIN MESAJI’

Bilgi notuyla ilgili Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, “Biz bu bilgi notunu gazeteden öğrendik. Bu duyuruyu kamuoyuna açık bir şekilde yapmadıkları ve tüm emekli askerlere bu bilgi notunu duyurmadıkları için bu bilgi notunun

bu ağustosta yeni emekli olacak askerlere yönelik hazırlandığını düşünmek mümkün. Yeni emekli olanlara yönelik bir hukuki uyarı şeklinde değerlendirebiliriz” ifadelerini kullandı.

“Öyle bile olsa bunun toplumdaki algısı, iktidar, emekli askerlerin kendi uygulamalarını eleştirmesini istemediği için böyle bir bilgi notu hazırladığı, tüm emekli askerlere ‘Güncel konularda konuşmayın’ mesajı verildiği yönündedir” diyen Yavuz “Sorumluluk sahibi hiçbir asker zaten görev yaptığı yıllara ait herhangi bir gizlilik derecesi olan bilgiyi anlatmaz, yazıp çizmez. Bu zaten suçtur, cezai kovuşturmaya tabidir. O nedenle bu bilgi notu, emekli askerlere yönelik ‘hükümetin politikalarını eleştirmeyin’ mesajı şeklinde algılanabilir. Emekli personelin tümüne böyle bir tebligat yapılmadığı için bununla ilgili kesin bir savda bulunmak da olanaklı değildir, fakat toplumdaki algısı emekli askerlere ‘konuşmayın’ denildiği yönünde olmuştur” diye konuştu.

‘TEHDİT ARACI OLARAK KULLANILABİLİR’

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok da bilgi notunun kamuoyunda “askerlere ve emeklilerine getirilen yeni bir sansür uygulaması” olarak anlaşılacağını belirtti. Bilgi notunda Askeri Ceza Kanunu’nun 95. maddesinde bulunan “Kendisine özel bir mezuniyet verilmediği halde, görevi ve sıfatı icabı muttali olduğu askeri muamelat, teşkilat, harekât, tesisat veya tertibata müteallik işler hakkında beyanat veren, yazı yazan veya sair surette açıklamada bulunanlar her kim olursa olsun, fiili daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan üç seneye kadar hapsolunur” hükmünün anımsatıldığına dikkat çeken Üçok, şöyle konuştu:

“Yasalarımızda devletin güvenliğine ilişkin bilgilerin açıklanması zaten suç olarak yer alıyor. Hiçbir asker de bilinçli olarak bu bilgileri açıklamaz. Benim çekincem ‘askeri muamelat’ konusunun suiistimal edilerek gazetelere, televizyonlara çıkıp birçok konuda halkımızı bilgilendiren, zaman zaman da TSK ve Milli Savunma Bakanlığı icraatlarını eleştiren emekli askerler için bir tehdit aracı olarak kullanılacağıdır. Bu konuşmalar gerekçe yapılarak askeri lojman ve tesislere sokulmama, dava açılma tehditleri ile karşı karşıya kalacak olmalarıdır. Dolayısıyla bu bilgi notu, basına konuşan emekli askerlerin üzerinde Damokles’in kılıcı gibi duracaktır.”