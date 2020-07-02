Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 14 Haziran 2020’de gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi’nin sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 14 Haziran 2020’de gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçlarını duyurdu. Adaylar, ÖSYM'nin sitesinden, TC kimlik numarası ve aday şifreleriyle sonuçlarına erişebilecek.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "14 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-MSÜ sınav sonuçlarının tüm adaylarımıza, ailelerine ve milletimize hayırlı olmasını dilerim" dedi.
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