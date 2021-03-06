Milli sporcudan Sivas'ta 'Kadınlar Günü' dalışı
Milli sporcu Birgül Erken, Sivas'ın Zara ilçesi yakınlarındaki kentin en büyük gölü olan Tödürge Gölü'nde, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla dalış gerçekleştirdi.
Milli sporcu Birgül Erken, Sivas'ın Zara ilçesi yakınlarındaki kentin en büyük gölü olan Tödürge Gölü'nde, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla dalış gerçekleştirdi.
Milli dalış sporcusu Birgül Erken, Zara Kaymakamlığı'nca davet edildiği Sivas'ta, kentin en büyük gölü olan ve 'kuş cenneti' olarak da bilinen Tödürge Gölü'nde 'Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla dalış gerçekleştirdi. Dalış etkinliğine Kaymakam Mehmet Sayın, ilçe kurum müdürleri, dalış eğiticileri ve ilçe protokolü katıldı. İlk olarak buz altı dalışı için rekor denemesi yapmak isteyen milli sporcu Erken, yüzeydeki kütlenin yetersiz olması nedeniyle bunu gerçekleştiremedi. Daha sonra dalış yapan Erken, bazı bölümleri kısmen buzla kaplı gölde, Zara'nın yöresel oyuncak bebekleri ile su altında poz verdi.
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