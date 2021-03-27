Milli Takım 2022 elemelerinde Norveç karşısında!

27 Mart 2021 Cumartesi, 02:03

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 2'nci maçında bu akşam Norveç ile karşılaşacak. İspanya'nın Malaga kentindeki La Rosaleda Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını ise Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero yapacak.

Türkiye, Norveç ile bugüne kadar ikisi özel maçta olmak üzere toplamda dokuz defa karşılaştı. Norveç'i dört defa mağlup eden milli takım, iki defa berabere kalırken üç kez ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Milli takım, Norveç'e karşı 13 gol kaydederken, kalesinde 15 gol gördü.

İLK 11

Gruptaki ilk maçında Hollanda'yı 4-2 mağlup ederek elemelere iyi bir başlangıç yapan milli takımda, bu maç öncesinde eksikler bulunuyor. Hollanda karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Ozan Kabak'ın rahatsızlığı dolayısıyla görev alması beklenmiyor. Ayrıca Merih Demiral ve Zeki Çelik de İstanbul'da bırakıldı. Merih Demiral ve Ozan Kabak'ın yokluğunda stoper bölgesinde Çağlar Söyüncü ile Kaan Ayhan forma giyecek. Nazım Sangare'nin aday kadrodan günler önce çıkarılmasının ardından Zeki Çelik'in de İstanbul'da bırakılması ile birlikte sağ bekte ise Şenol Güneş'in Ozan Tufan'a şans vermesi bekleniyor. Milli takımın, Norveç karşısında sahaya şu muhtemel 11 ile çıkması bekleniyor;

"Uğurcan Çakır - Ozan Tufan, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş - Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı - Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Deniz Türüç - Burak Yılmaz."

